«Морщины сна»: Названа неочевидная привычка, ускоряющая старение кожи
Врач Савченкова-Белятко: Сон лицом в подушку может ускорить старение кожи
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Привычка спать лицом в подушку может способствовать появлению дополнительных складок на коже, предупредила врач-терапевт, кардиолог Елена Савченкова-Белятко. Причина, по её словам, кроется в длительном давлении на лицо и трении о наволочку.
«Привычка спать лицом в подушке действительно может привести к появлению дополнительных морщин. Я бы назвала это «морщинами сна» или механическими заломами», — отметила собеседница РИАМО.
Она подчеркнула, что под весом головы кожа и мягкие ткани сминаются, образуя временные складки. Дополнительное воздействие оказывает плотная или грубая ткань: она мешает коже скользить по поверхности подушки, усиливая трение и вызывая микротравмы.
Ранее косметолог в беседе с Life.ru предупредила, что агрессивное очищение кожи может приводить к появлению мелких морщин. Жёсткие очищающие средства и скрабы повреждают защитный барьер, способствуя сухости и повышенной чувствительности.