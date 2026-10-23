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Опубликовано 23 октября, 13:34

«Морщины сна»: Названа неочевидная привычка, ускоряющая старение кожи

Врач Савченкова-Белятко: Сон лицом в подушку может ускорить старение кожи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Привычка спать лицом в подушку может способствовать появлению дополнительных складок на коже, предупредила врач-терапевт, кардиолог Елена Савченкова-Белятко. Причина, по её словам, кроется в длительном давлении на лицо и трении о наволочку.

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«Привычка спать лицом в подушке действительно может привести к появлению дополнительных морщин. Я бы назвала это «морщинами сна» или механическими заломами», — отметила собеседница РИАМО.

Она подчеркнула, что под весом головы кожа и мягкие ткани сминаются, образуя временные складки. Дополнительное воздействие оказывает плотная или грубая ткань: она мешает коже скользить по поверхности подушки, усиливая трение и вызывая микротравмы.

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Ранее косметолог в беседе с Life.ru предупредила, что агрессивное очищение кожи может приводить к появлению мелких морщин. Жёсткие очищающие средства и скрабы повреждают защитный барьер, способствуя сухости и повышенной чувствительности.

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Борис Эльфанд
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