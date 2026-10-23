От набора веса до ухудшения памяти: Названы симптомы дефицита йода

Постоянная слабость, сонливость, зябкость и необъяснимый набор веса могут сопровождать нарушения работы щитовидной железы, в том числе связанные с дефицитом йода, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Горбунова. Однако, по её словам, определить причину недомогания только по этим признакам нельзя.

«Заподозрить нехватку йода можно по симптомам, характерным для гипотиреоза: они нарастают постепенно», — пояснила специалист в беседе с РИАМО.

Среди возможных проявлений также встречаются сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, ухудшение памяти и запоры, а у детей — отставание в росте. Эти симптомы неспецифичны и сами по себе не подтверждают дефицит йода.

Получать микроэлемент можно из рыбы, морепродуктов, молочной продукции и яиц. Наиболее доступным способом массовой профилактики эксперт назвала йодированную соль. Беременным, кормящим женщинам и детям младше трёх лет могут потребоваться препараты йода, но дозировку должен определить лечащий врач.