«Симптомы накладываются друг на друга»: Как дефицит витаминов бьёт по здоровью

Выпадение волос, ломкость ногтей и постоянная усталость могут быть связаны с нехваткой железа, витаминов D или B12, предупредил врач-терапевт Санджар Юнусов. По его словам, реже причиной становится недостаток фолиевой кислоты, цинка или биотина.

«Симптомы часто накладываются друг на друга, поэтому без анализов определить конкретный дефицит невозможно», — подчеркнул специалист.

Похожие проявления бывают и при нарушениях работы щитовидной железы, хроническом стрессе, недосыпании, строгих диетах и резком снижении веса. У женщин причиной также могут стать гормональные колебания, в том числе после родов.

Однако проверять все показатели подряд без консультации специалиста не стоит. Лишние исследования могут лишь усилить тревогу, пояснил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее онколог предупредил, что необъяснимая анемия может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта. При этом низкий гемоглобин или ферритин сами по себе не означают онкологическое заболевание: причинами могут быть обильные менструации или нарушения усвоения железа.