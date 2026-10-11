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Опубликовано 11 октября, 12:31

«Симптомы накладываются друг на друга»: Как дефицит витаминов бьёт по здоровью

Врач Юнусов: Выпадение волос и усталость могут указывать на дефицит железа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выпадение волос, ломкость ногтей и постоянная усталость могут быть связаны с нехваткой железа, витаминов D или B12, предупредил врач-терапевт Санджар Юнусов. По его словам, реже причиной становится недостаток фолиевой кислоты, цинка или биотина.

«Симптомы часто накладываются друг на друга, поэтому без анализов определить конкретный дефицит невозможно», — подчеркнул специалист.

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Похожие проявления бывают и при нарушениях работы щитовидной железы, хроническом стрессе, недосыпании, строгих диетах и резком снижении веса. У женщин причиной также могут стать гормональные колебания, в том числе после родов.

Однако проверять все показатели подряд без консультации специалиста не стоит. Лишние исследования могут лишь усилить тревогу, пояснил медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Ранее онколог предупредил, что необъяснимая анемия может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта. При этом низкий гемоглобин или ферритин сами по себе не означают онкологическое заболевание: причинами могут быть обильные менструации или нарушения усвоения железа.

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Борис Эльфанд
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