Свежий воздух и озноб: Врач объяснила, когда окно на ночь лучше закрывать

Окно на ночь лучше прикрыть, если температура в спальне опустилась ниже 16–17 градусов и человек мёрзнет, рассказала терапевт Красногорской клинической больницы Анна Говтва. По её словам, ориентироваться нужно на условия в комнате и собственное самочувствие.

Комфортной для сна врач назвала температуру около 18–20 градусов. Холодный воздух не должен дуть прямо на спящего, а при сильном ветре или морозе открывать окно настежь не стоит. Особая осторожность нужна детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Простуду вызывают вирусы, а не холод, подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковья сегодня». Она посоветовала проветривать спальню перед сном и не терпеть озноб ради закаливания.

Ранее сомнолог связал осенние нарушения сна с сокращением светового дня и сбоем суточных ритмов. Для полноценного отдыха в спальне он рекомендовал поддерживать темноту, прохладу и подходящую влажность воздуха.