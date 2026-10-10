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Опубликовано 10 октября, 16:30

Свежий воздух и озноб: Врач объяснила, когда окно на ночь лучше закрывать

Врач Говтва: Окно на ночь нужно закрыть, если в спальне холоднее 16–17 градусов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Окно на ночь лучше прикрыть, если температура в спальне опустилась ниже 16–17 градусов и человек мёрзнет, рассказала терапевт Красногорской клинической больницы Анна Говтва. По её словам, ориентироваться нужно на условия в комнате и собственное самочувствие.

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Комфортной для сна врач назвала температуру около 18–20 градусов. Холодный воздух не должен дуть прямо на спящего, а при сильном ветре или морозе открывать окно настежь не стоит. Особая осторожность нужна детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Простуду вызывают вирусы, а не холод, подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковья сегодня». Она посоветовала проветривать спальню перед сном и не терпеть озноб ради закаливания.

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Ранее сомнолог связал осенние нарушения сна с сокращением светового дня и сбоем суточных ритмов. Для полноценного отдыха в спальне он рекомендовал поддерживать темноту, прохладу и подходящую влажность воздуха.

Больше о полезных привычках, питании и самочувствии — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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