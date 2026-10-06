«Проспаться» не выйдет: Когда головную боль перед сном нельзя игнорировать

Головная боль, появившаяся к вечеру, сама по себе не означает, что сон нужно откладывать. Однако если ощущения резко отличаются от привычных или сопровождаются тревожными симптомами, попытка просто уснуть может привести к потере времени, рассказала Life.ru невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, если человек уже сталкивался с такой болью, знает свой диагноз и приступ проходит привычным образом, сон может, наоборот, облегчить состояние. Тишина и темнота после назначенного врачом лечения нередко помогают при мигрени или головной боли напряжения.

Сон не противопоказан, если приступ протекает типично и лечение уже подобрано. Иногда именно сон в полной тишине и темноте после принятия назначенных врачом препаратов помогает уменьшить неприятные ощущения. Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Насторожиться следует, если характер боли резко изменился, она появилась после травмы или приступа сердцебиения, после обморока либо оказалась необычно сильной. Вечернее недомогание при этом нередко связано с накопившейся за день усталостью. Спровоцировать неприятные ощущения также могут недостаток или избыток сна по выходным, эмоциональные перегрузки, многочасовая работа перед монитором, длительный перерыв между приёмами пищи или недостаток жидкости.

В таких случаях врач советует ненадолго отложить дела, открыть окно, уменьшить освещение и шум и выпить воды. При мигрени многим комфортнее находиться в затемнённой комнате без резких звуков.

Если боль не позволяет заснуть, допустимо использовать заранее согласованное с врачом безрецептурное обезболивающее, если у человека нет противопоказаний. Принимать препарат необходимо строго по инструкции. Если необходимость в обезболивании возникает чаще восьми раз в месяц, приступы становятся чаще или меняют характер, проблему стоит обсудить с врачом, а не пытаться каждый раз устранять головную боль привычным способом.

«Важно понимать: опасность связана не с тем, что человек заснёт с больной головой. Проблема в другом — иногда головная боль оказывается одним из первых проявлений состояния, при котором помощь нужна незамедлительно», — предупредила Демьяновская.

Сонливость в некоторых случаях может возникать как проявление расстройства сознания при развивающемся отёке головного мозга. Особенно серьёзного отношения требует резкая и исключительно сильная боль, которая за короткое время достигает пика. Такой приступ нельзя объяснять только переутомлением или стрессом, поскольку он может сопровождать острые сосудистые нарушения, включая внутричерепное кровоизлияние.

Откладывать обращение за медицинской помощью также нельзя, если вместе с головной болью внезапно нарушились чувствительность или движение конечностей, появилась асимметрия лица, стало трудно говорить, глотать, чётко видеть или сохранять равновесие. К тревожным признакам относятся спутанность или потеря сознания, судорожный приступ, а также сочетание интенсивной боли с высокой температурой и сильным напряжением мышц шеи, когда человеку трудно наклонить голову. Подобные проявления встречаются при состояниях, требующих неотложной диагностики, в частности при инсульте или нейроинфекции.

«Если после удара состояние ухудшается, головная боль нарастает, начинается повторная рвота, возникает необычная сонливость или человек становится заторможенным и дезориентированным, пытаться «проспаться» не следует. Нужно обратиться за медицинской помощью», — рекомендовала врач.

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