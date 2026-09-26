Глаз живёт своей жизнью: Врач рассказала, почему появляется нервный тик

Непроизвольное сокращение мышц века или щеки чаще всего связано с переутомлением, стрессом и другими временными факторами, а не с серьёзным заболеванием. О причинах нервного тика и ситуациях, когда требуется консультация специалиста, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог-рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева.

По словам специалиста, тик возникает из-за непроизвольного сокращения одной мышцы или группы мышц. Это связано с повышенной возбудимостью мотонейронов, когда нервная система начинает передавать лишние импульсы.

Врач отметила, что в большинстве случаев подёргивание века или щеки является доброкачественным состоянием. Среди распространённых причин — стресс, недостаток магния и кальция, длительная работа за компьютером, переутомление, а также избыток кофеина и никотина.

При напряжении организм вырабатывает кортизол, который может влиять на уровень некоторых минералов. Из-за этого мышцам становится сложнее полностью расслабляться после сокращения. Дополнительным фактором может быть сухость глаз, вызывающая рефлекторный спазм века.

По словам Мамадалиевой, при появлении тика в первую очередь стоит нормализовать сон, снизить нагрузку и отказаться от чрезмерного употребления кофеина. В большинстве случаев после отдыха неприятный симптом проходит самостоятельно.

Однако существуют признаки, при которых откладывать визит к врачу не стоит. Специалист советует обратиться за помощью, если тик сохраняется больше трёх-четырёх недель, распространяется на другие участки тела или сопровождается звуковыми проявлениями.

Также обследование требуется, если вместе с тиком появляются слабость в руках или ногах, асимметрия лица, двоение в глазах или нарушения зрения. По словам врача, такие симптомы требуют обязательной оценки специалиста.

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