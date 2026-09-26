Застуженный мочевой пузырь или холодовой диурез: О чём говорят частые позывы в туалет

С наступлением холодов некоторые люди замечают, что чаще хотят в туалет, особенно во время прогулок. Это не обязательно означает, что человек «застудил мочевой пузырь». Позывы могут учащаться из-за естественной реакции организма на охлаждение, изменения питьевых привычек или уже существующих нарушений мочеиспускания, рассказал Life.ru врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам эксперта, один из механизмов — так называемый холодовой диурез, то есть увеличение выработки мочи на холоде. Чтобы уменьшить потерю тепла, организм сужает сосуды кожи и перераспределяет кровь к внутренним органам. В ответ на эти изменения почки могут активнее выводить воду и натрий. Мочевой пузырь наполняется быстрее, поэтому возникает потребность чаще его опорожнять. Выраженность такой реакции индивидуальна: она появляется не у всех и зависит от условий охлаждения.

При этом важно различать увеличение количества мочи и частые позывы с выделением небольших порций. Во втором случае причина может быть связана с работой самого мочевого пузыря. Например, при его гиперактивности желание помочиться возникает внезапно, бывает трудно сдерживаемым и иногда сопровождается подтеканием. Такие симптомы не стоит автоматически объяснять осенней погодой.

Влияют и повседневные привычки. Осенью люди нередко чаще согреваются чаем или кофе, незаметно увеличивая общий объём выпитого. Кофеин у некоторых усиливает позывы, поэтому несколько больших кружек крепкого чая в течение дня могут оказаться дополнительным фактором. Значение имеет именно количество жидкости и кофеина, а не только температура напитка.

Сам по себе холод не является возбудителем цистита. Инфекция мочевого пузыря чаще всего возникает из-за бактерий. Если частые позывы сопровождаются жжением, резью, болью внизу живота или кровью в моче, нужно обратиться к врачу. При повышении температуры, ознобе, боли в боку или пояснице, тошноте помощь требуется без промедления: так может проявляться инфекция почек. Артур Богатырев Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Чтобы уменьшить дискомфорт, стоит одеваться по погоде, менять промокшую одежду и не оставаться надолго на холоде. Полезно обратить внимание на количество кофе, крепкого чая и других напитков с кофеином. Резко ограничивать воду, чтобы реже ходить в туалет, не нужно: слишком концентрированная моча может усиливать раздражение мочевого пузыря. Лучше пить равномерно в течение дня, учитывая индивидуальные рекомендации врача.

Если после согревания все возвращается к привычному состоянию и других жалоб нет, учащение мочеиспускания может быть временной реакцией на холод. Но если позывы сохраняются в тепле, регулярно будят ночью или мешают обычной жизни, стоит обратиться к урологу. Перед приёмом полезно несколько дней записывать, сколько жидкости вы пьёте, как часто посещаете туалет и какими порциями выделяется моча: это поможет разобраться в причине.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько времени здоровому человеку обычно требуется в туалете. При нормальной работе организма мочеиспускание и дефекация обычно занимают одну-две минуты. Десять минут для здорового человека — это драматически много. При нормальной работе кишечника человек идёт в уборную уже при возникшем позыве, поэтому сама дефекация не должна превращаться в длительное ожидание.