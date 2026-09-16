Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:18

Само не пройдёт! Подросткам напомнили о важности осмотров у уролога

Уролог Никитский: Промедление с осмотром может довести подростка до операции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раннее обращение к урологу может уберечь часть подростков от хирургического вмешательства, рассказал детский уролог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Никитский. По его наблюдениям, около 40% операций пациентам 13–18 лет потенциально можно было бы предотвратить.

Обращение за помощью нередко откладывают сразу по нескольким причинам. Подросток стесняется говорить об изменениях в интимной зоне, родители рассчитывают, что всё пройдёт самостоятельно, а профилактический осмотр считают необязательным. Однако к моменту визита заболевание может оказаться сильно запущенным.

«Не просто таблетка, не просто уколы»: Андролог объяснил, помогает ли мужчинам массаж простаты
«Не просто таблетка, не просто уколы»: Андролог объяснил, помогает ли мужчинам массаж простаты

«Если подросток вовремя попадает к врачу, у специалиста гораздо больше возможностей выбрать щадящую тактику лечения», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Особого внимания требуют внезапная сильная боль в мошонке, её увеличение, покраснение или изменение цвета. Такие симптомы могут указывать на перекрут яичка — состояние, при котором необходима экстренная медицинская помощь. Промедление грозит необратимым повреждением органа.

Кормим себя и бактерии: Названы продукты для поддержки микрофлоры кишечника
Кормим себя и бактерии: Названы продукты для поддержки микрофлоры кишечника

К слову, варикоцеле может протекать незаметно и влиять на репродуктивное здоровье. Расширение вен семенного канатика у части мужчин связано с ухудшением показателей спермы, однако само наличие этого состояния ещё не означает бесплодие.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar