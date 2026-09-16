Само не пройдёт! Подросткам напомнили о важности осмотров у уролога
Уролог Никитский: Промедление с осмотром может довести подростка до операции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Раннее обращение к урологу может уберечь часть подростков от хирургического вмешательства, рассказал детский уролог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Никитский. По его наблюдениям, около 40% операций пациентам 13–18 лет потенциально можно было бы предотвратить.
Обращение за помощью нередко откладывают сразу по нескольким причинам. Подросток стесняется говорить об изменениях в интимной зоне, родители рассчитывают, что всё пройдёт самостоятельно, а профилактический осмотр считают необязательным. Однако к моменту визита заболевание может оказаться сильно запущенным.
«Если подросток вовремя попадает к врачу, у специалиста гораздо больше возможностей выбрать щадящую тактику лечения», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.
Особого внимания требуют внезапная сильная боль в мошонке, её увеличение, покраснение или изменение цвета. Такие симптомы могут указывать на перекрут яичка — состояние, при котором необходима экстренная медицинская помощь. Промедление грозит необратимым повреждением органа.
К слову, варикоцеле может протекать незаметно и влиять на репродуктивное здоровье. Расширение вен семенного канатика у части мужчин связано с ухудшением показателей спермы, однако само наличие этого состояния ещё не означает бесплодие.
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