«Не просто таблетка, не просто уколы»: Андролог объяснил, помогает ли мужчинам массаж простаты

Массаж простаты не нужен мужчинам ни для лечения, ни для профилактики, уверен уролог-андролог, кандидат медицинских наук Андраник Вардикян. По его словам, процедура остаётся распространённой в РФ и странах СНГ, хотя её нет в российских клинических рекомендациях и она не поддерживается международными профильными ассоциациями.

Ощущение улучшения после такого массажа может объясняться эффектом плацебо или изначально неверным диагнозом. В частности, хронический простатит нередко диагностируют ошибочно: у пациента может не быть существенных жалоб, а небольшие отклонения в анализах трактуют как серьёзную проблему.

«С точки зрения пациента, конечно, здесь может сыграть роль опыт личный и опыт знакомых, либо в целом тот факт, что это что-то неординарное: это не просто таблетка, это не просто уколы, это целый массаж простаты», — отметил эксперт в беседе с РИАМО.

При этом диагностическое применение у массажа есть. С его помощью получают секрет предстательной железы для лабораторного исследования, чтобы исключить воспалительный процесс, уточнил медик.

Ранее россиянам рассказали о связи ультраобработанной пищи с риском рака простаты. Исследователи проанализировали данные более 17 тысяч участников и обнаружили, что у мужчин с более высоким потреблением такой еды заболевание встречалось чаще.