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Опубликовано 12 сентября, 07:23

«Не просто таблетка, не просто уколы»: Андролог объяснил, помогает ли мужчинам массаж простаты

Уролог Вардикян: Массаж простаты не нужен ни для лечения, ни для профилактики

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Массаж простаты не нужен мужчинам ни для лечения, ни для профилактики, уверен уролог-андролог, кандидат медицинских наук Андраник Вардикян. По его словам, процедура остаётся распространённой в РФ и странах СНГ, хотя её нет в российских клинических рекомендациях и она не поддерживается международными профильными ассоциациями.

Ощущение улучшения после такого массажа может объясняться эффектом плацебо или изначально неверным диагнозом. В частности, хронический простатит нередко диагностируют ошибочно: у пациента может не быть существенных жалоб, а небольшие отклонения в анализах трактуют как серьёзную проблему.

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«С точки зрения пациента, конечно, здесь может сыграть роль опыт личный и опыт знакомых, либо в целом тот факт, что это что-то неординарное: это не просто таблетка, это не просто уколы, это целый массаж простаты», — отметил эксперт в беседе с РИАМО.

При этом диагностическое применение у массажа есть. С его помощью получают секрет предстательной железы для лабораторного исследования, чтобы исключить воспалительный процесс, уточнил медик.

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Борис Эльфанд
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