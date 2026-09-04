В России на 40% выросло число случаев мужского бесплодия

Проблемы с зачатием у мужчин могут быть связаны сразу с несколькими факторами — от заболеваний репродуктивной системы до образа жизни. Одним из состояний, которое особенно часто встречается у пациентов с бесплодием, врачи называют варикоцеле — расширение вен семенного канатика.

По действующим клиническим рекомендациям Минздрава РФ, варикоцеле выявляют примерно у 15% мужчин в целом, а среди пациентов с бесплодием — в 35–81% случаев. Оно может протекать без заметных симптомов, но у части мужчин связано с ухудшением числа и подвижности сперматозоидов и повреждением их генетического материала. При этом наличие варикоцеле само по себе ещё не означает бесплодие.

На репродуктивное здоровье также могут влиять ожирение, гиподинамия, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и другие факторы образа жизни. В научных работах их связывают с изменениями подвижности, количества и морфологии сперматозоидов, однако причины мужского бесплодия нередко остаются неясными.

Отдельно изучается роль витамина D. Исследования находят связь между его уровнем и отдельными характеристиками спермы, однако считать дефицит витамина самостоятельной причиной бесплодия нельзя. Самостоятельно принимать большие дозы витамина D или других добавок без анализов и назначения врача также не стоит.

При трудностях с зачатием базовым исследованием для мужчины остаётся спермограмма, пишет Mash. Российские клинические рекомендации предусматривают оценку объёма эякулята, концентрации и общего количества сперматозоидов, их подвижности и морфологии, а дальнейшее обследование врач назначает с учётом конкретной ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал о снижении мужской фертильности и факторах, которые могут на неё влиять. Андролог Елена Новикова отмечала, что на репродуктивное здоровье мужчин способны воздействовать как внешние условия, так и повседневные привычки. Среди потенциально неблагоприятных факторов специалист называла регулярный перегрев области мошонки и другие особенности образа жизни.