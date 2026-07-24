Россияне ринулись скупать «мёд для потенции»

Этим летом российские мужчины проявили небывалый интерес к экзотическому продукту — мёду, который, как утверждает производитель, улучшает потенцию. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, спрос на такие баночки подскочил более чем на 400 процентов по сравнению с прошлым годом.

Цена вопроса колеблется от 200 до 2500 рублей. Рецептура напоминает снадобье восточного знахаря: помимо собственно мёда, в составе заявлены овечье молоко, прополис, женьшень, крапива, финики и перетёртые личинки трутней. Везут товар в основном из арабских стран и Азии.

Эксперты в чудодейственные свойства смеси не верят. По их мнению, весь эффект держится исключительно на самовнушении. Однако у феномена есть и другая, куда более опасная сторона. Лабораторные анализы показали, что в некоторых марках такого мёда находят силденафил и тадалафил — действующие вещества рецептурных препаратов от эректильной дисфункции.

Производители не указывают их на этикетке, поэтому покупатель понятия не имеет ни о реальном составе, ни о дозировке. Для мужчин старше сорока лет это чревато скачками давления, обмороками, проблемами со зрением и длительной бесконтрольной эрекцией. За рубежом аналогичную продукцию уже неоднократно изымали из продажи. И на всякий случай: предполагается что этот мёд едят, а не обмазывают им причинные места.

Кстати, недавно врач объяснил, что главной причиной так называемого цистита путешественников, вопреки расхожему мнению, является не долгое терпение в пробке или самолёте, а резкий рост интимной активности на отдыхе. Уролог-андролог рассказал Life.ru, что в основе лежит инфекция, а отпуск просто совпадает по времени с обострением либо с заражением новым возбудителем. Интенсивность сексуальных контактов на курорте обычно возрастает, а спонтанные знакомства многократно увеличивают риск. Задержка мочи здесь, как правило, лишь дополнительный, а не решающий фактор.