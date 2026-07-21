Россиян накрыли цистит туриста и простатит автомобилиста

Врачи выделяют так называемый цистит путешественников. Часто причиной называют длительную задержку мочи: человек стоит в пробке, летит в самолёте или по религиозным соображениям откладывает посещение туалета. Уролог-андролог Центра перинатальной профилактики Владислав Гладышев рассказал Life.ru, какие ещё заболевания может спровоцировать долгая дорога на отдых.

Врач объяснил, что цистит — заболевание инфекционное, и речь идёт либо об обострении хронической инфекции, либо о заражении новым возбудителем. И цистит в отпуске — скорее всего, не первопричина, а совпадение по времени.

Люди едут в отпуск чаще всего в компании, парами. И, согласитесь, интенсивность сексуальных контактов в поездке обычно возрастает. Это один из главных провоцирующих факторов. Добавьте сюда спонтанные знакомства — и риск инфекции многократно увеличивается. Владислав Гладышев Уролог-андролог Центра перинатальной профилактики

Если же у человека нет инфекции, простое долгое стояние в пробке или полёт в самолёте не вызовет цистит, успокоил Гладышев. Но у мужчин ситуация иная: задержка мочеиспускания может привести к спазму внутреннего сфинктера мочевого пузыря, что спровоцирует не столько цистит, сколько обострение простатита. Анатомически эти органы тесно связаны, и в итоге мочевой пузырь тоже может отреагировать воспалением.

Так что длинные очереди на заправках и пробки — проблема прежде всего мужская. А если стоять в такой очереди часа 2-3, это все станет реальностью. Владислав Гладышев Уролог-андролог Центра перинатальной профилактики

Уролог подытожил: у женщин цистит в путешествиях чаще всего связан с активной или беспорядочной половой жизнью, а у мужчин сходные симптомы могут возникать от вынужденной задержки мочи из-за спазма. И сейчас из-за долгого стояния в пробках количество таких пациентов возрастает.

А ещё цистит может спровоцировать мокрый купальник. После пляжного дня нередко появляются резь при мочеиспускании и тянущая боль внизу живота. Врачи подтверждают, что причина кроется чаще всего не в морской воде, а в том, что происходит уже на берегу.