10 минут — драматически много: Сколько времени на самом деле нужно проводить в туалете, объяснила уролог

Здоровому человеку обычно достаточно одной-двух минут, чтобы справить естественные потребности, а десять минут в туалете — уже «драматически много». Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, уролог, андролог и сексолог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Калинченко.

Поводом для обсуждения стало новшество в общественных туалетах в Нью-Йорке, где через десять минут дверь кабинки будет автоматически открываться. Сначала посетителю напомнят о времени на пятой и восьмой минутах, а затем система предупредит о разблокировке двери.

По словам Калинченко, для здорового человека установленного лимита более чем достаточно.

«Десять минут — это очень много. Для здорового человека это драматически много. Для нездорового человека это может быть мало», — заявила профессор в беседе с Life.ru.

Она пояснила, что при нормальной работе кишечника человек идёт в уборную уже при возникшем позыве, поэтому сама дефекация не должна превращаться в длительное ожидание. Аналогично, по её словам, при нормальном мочеиспускании процесс также проходит достаточно быстро.

«У здорового человека это занимает минуту-две. А у нездорового это может занимать сколько угодно», — отметила Калинченко.

Долгое пребывание в туалете, по мнению врача, может быть связано в том числе с запорами или нарушениями мочеиспускания. Одной из возможных причин запоров является гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы.

«Такие люди могут в туалете проводить до получаса, пока у них не произойдёт опорожнение. Им сложно, у них перистальтика кишечника слабая», — рассказала собеседница Life.ru.

При этом сам десятиминутный лимит Калинченко воспринимает скорее как показатель того, что существенной части людей действительно требуется много времени.

«Эти правила новые говорят о том, что люди становятся сильно нездоровыми», — считает врач.

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