Торопись-пись-пись: В новых туалетах Нью-Йорка двери будут распахиваться через 10 минут

В Нью-Йорке начали устанавливать новые модульные общественные туалеты, пользоваться которыми можно будет не дольше 10 минут. После нескольких предупреждений дверь кабинки автоматически откроется. О запуске проекта объявил мэр города Зохран Мамдани.

Всего в пяти районах Нью-Йорка появятся 17 таких туалетов. На годовой пилот власти выделили $4 млн. Первые модули уже начали устанавливать, остальные должны появиться в ближайшие месяцы. Работать они будут ежедневно с 07:00 до 22:00.

Внутри установлен таймер. Через пять минут посетителю напомнят, что половина отведённого времени уже прошла, ещё одно предупреждение прозвучит на восьмой минуте. К десятой минуте включатся мигающие огни и сообщение о скором открытии двери. Как пояснила операционный директор компании Throne Labs Джессика Хайнзельман, перед разблокировкой пользователь получит несколько звуковых и визуальных предупреждений.

Сам Мамдани пошутил, что новые уборные «не место для того, чтобы листать телефон». Представители разработчика объяснили, что лимит должен препятствовать слишком долгому пребыванию внутри, сохранять туалеты доступными для других людей и помогать в случае медицинской чрезвычайной ситуации.

Попасть внутрь можно будет не только через приложение. Система также принимает SMS-запрос, QR-код или специальную бесконтактную карту. Последние будут бесплатно распространять местные организации, чтобы туалетами могли воспользоваться в том числе люди без смартфонов.