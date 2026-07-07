Сантехник из Нью-Йорка заработал $465 000 — больше, чем мэр Мамдани

В прошлом финансовом году сантехник городского жилищного агентства Нью-Йорка (NYCHA) Якуб Марковски заработал $465 000 — больше, чем мэр города Зохран Мамдани, комиссар полиции и почти любой из 350 000 муниципальных служащих. Его доход сложился из базовой зарплаты и рекордных 2560 часов сверхурочных — в среднем по семь дополнительных часов в день при работе без выходных. Столь странные обстоятельства стали причиной внимания к рабочему со стороны властей, пишет The New York Times.

Теперь его деятельность проверяет департамент строительства Нью-Йорка. Вопросы вызвала не только экстраординарная нагрузка, но и то, что в тот же период две частные компании Марковски выполнили более 70 проектов в престижных районах Манхэттена и Бруклина.

В NYCHA пояснили, что в 2019 году Марковски получил разрешение на совмещение работы, но в 2024 году его повысили на руководящую должность в группе пожарной безопасности, и новое разрешение он не запросил. Некоммерческая отраслевая группа Plumbing Foundation City of New York подала жалобу ещё в прошлом году, указав на «сомнительную организацию работы». Сам сантехник от комментариев отказался.

Ранее в Росстате сообщили, что средняя месячная заработная плата в РФ в апреле 2026 года составила более 109 тысяч рублей. Показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда фиксировалась сумма в 97 375 рублей.