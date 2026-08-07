Лопатка – друг туриста: Как сходить в туалет в походе и не потерять достоинство

В походе без привычных удобств вопрос гигиены становится одним из самых актуальных. Инструктор по выживанию школы «Волчица» Дмитрий Алёшкин рассказал Life.ru, как организовать туалет и помыться в полевых условиях, если речь идёт о пешем походе, где всё необходимое приходится нести с собой.

Первый цивилизованный способ: вы берёте лопатку, выкапываете яму и огораживаете её, используя четыре шеста и специальный тент. Получается некое подобие деревенского туалета, куда все ходят, а по окончании кемпинга вы эту яму закапываете. Дмитрий Алёшкин Инструктор по выживанию школы «Волчица»

Если поход длительный, эксперт рекомендует брать с собой небольшую лопатку, разделять зоны для мужчин и женщин и обязательно выкапывать ямки, которые затем нужно закапывать. По его словам, важно по возможности не оставлять следов жизнедеятельности — всё закапывать или закладывать камнями.

Самый простой способ поддерживать гигиену в длительном походе — использовать для мытья природные водоёмы. По словам Алёшкина, достаточно зайти в воду и поливать себя сверху из кружки.

Кроме того, при стоянке возле реки можно устроить походную баню. Для этого сначала нагревают камни на костре, затем устанавливают каркас из четырёх шестов, накрывают его тентом или полиэтиленом и получают импровизированную парилку. После неё можно искупаться в реке.

Ещё один вариант — взять с собой большие влажные салфетки. В двух- или четырёхдневных походах их вполне может быть достаточно. Такой способ особенно удобен в холодную или дождливую погоду, когда купание в открытом водоёме некомфортно.

«Влажные салфетки очень полезны, но важно помнить об утилизации: мы их либо сжигаем, либо забираем грязные с собой. Главное — нигде не оставлять мусор», — резюмировал Алёшкин.

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