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Опубликовано 30 сентября, 10:19

Не только компьютер: Россиянам объяснили, как распознать туннельный синдром

Невролог Филатова: Онемение пальцев может указывать на туннельный синдром

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Онемение пальцев и боль в запястье могут указывать на туннельный синдром, но объяснять его только работой за компьютером слишком упрощённо, уверена врач-невролог Пироговского университета Инна Филатова. По её словам, заболевание возникает при сдавлении срединного нерва в запястном канале.

Среди факторов риска — ожирение, диабет, болезни щитовидной железы, беременность и ревматоидный артрит. Повторяющиеся движения и вибрирующие инструменты также связаны с развитием синдрома, однако роль обычной офисной работы не столь однозначна.

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При прогрессировании нарушения снижается чувствительность пальцев, а боль может распространяться на предплечье и плечо, становиться жгучей и усиливаться ночью. Длительное течение может привести к ограничению движений кисти.

«Туннельный синдром — это прежде всего заболевание от повторяющейся механической нагрузки на периферический нерв, а не привилегия конкретной профессии», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Диагноз устанавливают по результатам неврологического обследования. Для уточнения используют в том числе электронейромиографию, позволяющую оценить проведение импульсов по нервам и мышцам. Если симптомы сохраняются около полугода и медикаментозное лечение не помогает, может потребоваться операция, заключила специалист.

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Борис Эльфанд
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