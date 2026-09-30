Не только компьютер: Россиянам объяснили, как распознать туннельный синдром

Онемение пальцев и боль в запястье могут указывать на туннельный синдром, но объяснять его только работой за компьютером слишком упрощённо, уверена врач-невролог Пироговского университета Инна Филатова. По её словам, заболевание возникает при сдавлении срединного нерва в запястном канале.

Среди факторов риска — ожирение, диабет, болезни щитовидной железы, беременность и ревматоидный артрит. Повторяющиеся движения и вибрирующие инструменты также связаны с развитием синдрома, однако роль обычной офисной работы не столь однозначна.

При прогрессировании нарушения снижается чувствительность пальцев, а боль может распространяться на предплечье и плечо, становиться жгучей и усиливаться ночью. Длительное течение может привести к ограничению движений кисти.

«Туннельный синдром — это прежде всего заболевание от повторяющейся механической нагрузки на периферический нерв, а не привилегия конкретной профессии», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Диагноз устанавливают по результатам неврологического обследования. Для уточнения используют в том числе электронейромиографию, позволяющую оценить проведение импульсов по нервам и мышцам. Если симптомы сохраняются около полугода и медикаментозное лечение не помогает, может потребоваться операция, заключила специалист.

Ранее ортопед объяснила, как длительная работа за компьютером нагружает мышцы, даже когда человек почти не двигается. Специалист отметила, что одной ровной осанки недостаточно: важно регулярно менять положение тела и делать перерывы.