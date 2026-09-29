Офисное удушье: Как неправильная осанка за компьютером крадёт кислород из организма

Длительная работа за компьютером создаёт для организма нагрузку, хотя внешне человек почти не двигается. Об этом рассказала Life.ru Карина Семёнова, врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации. По её словам, к концу рабочего дня после нескольких часов в одном положении часто появляются затёкшая шея, тяжесть в спине, усталость и ощущение, что энергии почти не осталось.

Первые часы длительное сидение обычно переносится достаточно легко. Мы сосредоточены на работе и можем даже не замечать, что практически не меняем положение тела. Но мышцы уже включаются в статическую работу. Особенно это касается мышц шеи, верхнего плечевого пояса и спины. Они не совершают больших движений, но длительно удерживают голову и корпус в определённом положении — работают как «мышцы Золушки». Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Даже относительно удобная поза со временем начинает утомлять, если человек слишком долго её не меняет. Через несколько часов появляется мышечная усталость, поэтому человек начинает ёрзать на стуле и искать более комфортное положение. Он может съехать вниз по креслу, наклониться к монитору или поджать ногу.

Поэтому совет просто держать спину ровно не решает проблему. Даже если человек весь рабочий день будет сидеть с прямой спиной, сведёнными лопатками и напряжённым прессом, такая поза всё равно потребует длительного статического напряжения. Организму нужна не одна идеальная поза, а возможность регулярно менять положение и двигаться.

Отдельная нагрузка приходится на ноги. При длительном сидении мышцы нижних конечностей большую часть времени практически не работают. Если такая ситуация повторяется изо дня в день и сочетается с другими факторами риска, длительное малоподвижное поведение может способствовать развитию или прогрессированию хронических венозных заболеваний, в том числе варикозной болезни.

К обеду может появиться сонливость, даже если человек хорошо выспался. Однако желание спать после нескольких часов работы не обязательно означает, что мозгу не хватает кислорода из-за сутулости. При этом, по словам врача, при зажатой диафрагме и неполном раскрытии грудной клетки могут возникать условия, влияющие на дыхание.

После нескольких часов практически непрерывной работы за компьютером закономерно появляется усталость. Она бывает не только физической, но и когнитивной. После обеда тело начинает требовать движения. В этот момент человек может заметить желание встать, размять руки и плечи, а также затёкшую поясницу, напряжение в шее и тяжесть в ногах.

«Встать, пройтись до другого кабинета, налить воды, подняться по лестнице, сделать несколько движений плечами — это не прокрастинация, а нормальная смена двигательной активности», — отметила врач.

Для этого не нужно превращать каждый перерыв в полноценную тренировку. Достаточно периодически вставать, немного ходить и менять положение тела. Необязательно терпеть дискомфорт до конца рабочего дня.

Отдельно Семёнова остановилась на влиянии длительного сидения на позвоночник. Восемь часов в офисном кресле сами по себе не означают, что человек «убивает» позвоночник. Боль в спине также нельзя объяснить только работой за компьютером. На неё влияет целый комплекс факторов: уровень физической активности, состояние мышц, характер нагрузки, сон, стресс, индивидуальные особенности и другие причины.

Регулярная физическая активность важна для здоровья опорно-двигательной системы. Мышцы помогают стабилизировать позвоночник и обеспечивать движение, а недостаток физической активности означает, что организм получает меньше такой нагрузки.

«Иногда самая полезная вещь, которую можно сделать для спины посреди рабочего дня, — это не купить новое кресло и не заставить себя сидеть «как по учебнику», а просто встать и немного пройтись. Проблема не в том, что мы сидим. Проблема начинается там, где сидение становится практически непрерывным и занимает почти весь наш день», — подчеркнула Семёнова.

Поза «нога на ногу» кажется удобной и привычной, особенно при длительной работе за столом. Однако если долго сидеть в таком положении и регулярно его повторять, это может влиять на опорно-двигательную систему и кровообращение. О том, как привычка сидеть «нога на ногу» связана с риском грыжи и тромбоза, читайте в материале Life.ru.