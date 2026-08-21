Любимая поза офисных работников: Привычка сидеть «нога на ногу» ведёт к грыже и тромбозу

Поза «нога на ногу» кажется многим удобной и привычной, особенно во время продолжительной работы за столом. Однако если проводить в таком положении много времени и регулярно повторять эту позу, она может негативно отражаться на состоянии опорно-двигательной системы, кровообращении и работе отдельных органов. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.

Когда человек долго сидит «нога на ногу», ось позвоночника относительно таза меняется. Это заставляет мышцы спины работать неравномерно и может способствовать появлению болей, усугублению уже имеющегося сколиоза, а также ухудшению состояния межпозвоночных дисков. На этом фоне могут возникать или прогрессировать протрузии и межпозвоночные грыжи.

Не менее важная проблема связана с кровообращением в нижних конечностях. Скрещенные ноги могут препятствовать нормальному венозному оттоку, особенно при длительном неподвижном положении. В результате можно столкнуться с отёчностью, ощущением онемения или болезненностью в нижних конечностях. При регулярном воздействии такого фактора повышается риск проблем с венами, в том числе варикозной болезни и тромбоза.

По словам эксперта, длительное пребывание в одной и той же позе может отражаться и на кровоснабжении органов малого таза, что может негативно влиять на репродуктивное здоровье. У женщин подобные факторы способны повышать риск некоторых гинекологических проблем, а у мужчин нарушения кровоснабжения могут отражаться на репродуктивной функции и состоянии предстательной железы.

Кроме того, регулярное и длительное сидение «нога на ногу» может сопровождаться повышением артериального давления. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому постоянно находиться в таком положении нежелательно.

Дополнительная нагрузка при этом приходится на коленные и тазобедренные суставы. При длительном сдавлении тканей и нарушении кровообращения возможно также раздражение или повреждение малоберцового нерва. В таком случае могут появляться покалывание, онемение ног, боль в области стопы и слабость мышц стопы.

Чтобы снизить риски, связанные с длительным сидением, рекомендуется правильно организовать режим работы и отдыха. При сидячей работе полезно каждые 15–30 минут ненадолго прерываться, вставать и выполнять простые упражнения для мышц ног, спины и шеи. Важно также правильно организовать рабочее место: подобрать подходящую высоту стола и кресла, установить монитор в правильном положении и обеспечить достаточное освещение. Мария Толстова Врач-терапевт «СМ-Клиника»

Врач также рекомендовала не ограничиваться физической активностью только во время перерывов. Полезно ежедневно уделять время упражнениям: утром — мягкой растяжке, вечером — расслаблению мышц. В течение дня стоит больше двигаться и регулярно гулять на свежем воздухе. Кроме того, не следует игнорировать даже небольшие изменения самочувствия и важно проходить профилактические осмотры у врачей, чтобы вовремя выявлять возможные нарушения.

Работа в офисе предполагает длительное пребывание в положении сидя, которое влияет на состояние и работу мышц: они становятся менее активными и берут на себя избыточную нагрузку. Как следствие — ухудшается осанка, снижается уровень устойчивости тела, появляются боли в спине, шее и суставах. Life.ru рассказывает, какие мышцы в первую очередь страдают при сидячем образе жизни и какие упражнения помогут разбудить их.