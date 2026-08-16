Офис крадёт осанку: Тренер поделилась упражнениями, которые «разбудят» мышцы и вернут им тонус

Работа в офисе предполагает длительное пребывание в положении сидя, которое влияет на состояние и работу мышц: они становятся менее активными и берут на себя избыточную нагрузку. Как следствие — ухудшается осанка, снижается уровень устойчивости тела, появляются боли в спине, шее и суставах. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Светлана Подлубная рассказала Life.ru, какие мышцы в первую очередь страдают при сидячем образе жизни и какие упражнения помогут разбудить их.

Трапециевидные мышцы чаще всего страдают от неправильной осанки и длительного пребывания в положении сидя. Чтобы снять напряжение и растянуть мышцы, сядьте прямо, левой рукой обхватите голову в области правого виска, а затем осторожно наклоняйте её к левому плечу. Удерживайте такое положение в течение 15-20 секунд. Далее верните голову в исходное положение и повторите то же самое для другой стороны.

Во время длительного сидения ягодичные мышцы почти не включены в работу, из-за чего постепенно теряют тонус. Это, в свою очередь, может привести к дополнительной нагрузке на поясницу и колени. «Разбудить» их поможет простое упражнение: сидя, напрягите ягодицы и удерживайте такое положение 10-15 секунд. Повторите — 5-7 раз.

Мышцы живота и поясницы отвечают за стабильное положение корпуса. При малоподвижном образе жизни они ослабевают, из-за чего ухудшается осанка и могут появиться боли в спине. В офисе или дома сохранять тонус мышц поможет втягивание живота на 10-15 секунд в положении сидя. При этом очень важно держать спину прямо.

Из-за привычки сутулиться грудные мышцы имеют свойство укорачиваться, а плечи смещаются вперёд. Это снижает подвижность плечевого пояса и способствует формированию неправильной осанки. Разрабатывать грудные мышцы можно следующим упражнением: сцепите руки за спиной в замок, осторожно отведите плечи назад, раскрывая грудную клетку. Удерживайте положение 7-10 секунд.

Когда мы сидим, мышцы находятся в сокращённом положении продолжительный период. Со временем они становятся менее эластичными, что снижает подвижность тазобедренных суставов и может привести к дискомфорту в области поясницы. Проработать эту зону поможет сгибание ноги в колене с подтягиванием пятки к ягодице. Количество повторов — 5-7 раз на каждую ногу.

«Весь комплекс упражнений занимает менее 10 минут. Но если выполнять его каждый день, то снизится напряжение в мышцах, улучшится кровообращение и уменьшится негативное влияние сидячего образа жизни», — заключила эксперт.

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