Ниже стол — слабее нервы: Учёные нашли связь между осанкой и уверенностью в себе
SD: Учёные выяснили, что прямая осанка улучшает настроение и влияет на решения
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То, как человек сидит за столом, может влиять не только на самочувствие, но и на принимаемые решения. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале ScienceDaily.
В эксперименте добровольцев рассадили за столы разной высоты. Из-за этого часть участников сохраняла прямую осанку, а другая — сидела в менее удобном положении. Затем испытуемым предложили выполнить задание, в котором нужно было выбирать между риском и потенциальным вознаграждением.
Оказалось, что люди с ровной спиной в среднем набирали больше очков. Они также чаще сообщали о чувстве уверенности и испытывали больше гордости за свои решения.
Авторы полагают, что положение тела способно влиять на эмоциональное состояние и поведение даже без сознательных усилий со стороны человека. По их мнению, это означает, что окружающая обстановка — например, высота стола или организация рабочего места — может незаметно менять то, как люди оценивают риск и принимают решения.
При этом исследователи отмечают, что работа не доказывает, будто одна лишь правильная осанка гарантирует хорошее настроение или успех. Однако результаты дополняют другие исследования, в которых прямую осанку также связывали с более позитивным эмоциональным состоянием.
По мнению исследователей, результаты показывают, что даже такие детали, как организация рабочего места или высота стола, могут незаметно влиять на настроение и поведение человека. Поэтому эргономика рабочего пространства может иметь значение не только для комфорта, но и для качества принимаемых решений.
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