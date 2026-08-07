Ниже стол — слабее нервы: Учёные нашли связь между осанкой и уверенностью в себе

То, как человек сидит за столом, может влиять не только на самочувствие, но и на принимаемые решения. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале ScienceDaily.

В эксперименте добровольцев рассадили за столы разной высоты. Из-за этого часть участников сохраняла прямую осанку, а другая — сидела в менее удобном положении. Затем испытуемым предложили выполнить задание, в котором нужно было выбирать между риском и потенциальным вознаграждением.

Оказалось, что люди с ровной спиной в среднем набирали больше очков. Они также чаще сообщали о чувстве уверенности и испытывали больше гордости за свои решения.

Авторы полагают, что положение тела способно влиять на эмоциональное состояние и поведение даже без сознательных усилий со стороны человека. По их мнению, это означает, что окружающая обстановка — например, высота стола или организация рабочего места — может незаметно менять то, как люди оценивают риск и принимают решения.

При этом исследователи отмечают, что работа не доказывает, будто одна лишь правильная осанка гарантирует хорошее настроение или успех. Однако результаты дополняют другие исследования, в которых прямую осанку также связывали с более позитивным эмоциональным состоянием.

По мнению исследователей, результаты показывают, что даже такие детали, как организация рабочего места или высота стола, могут незаметно влиять на настроение и поведение человека. Поэтому эргономика рабочего пространства может иметь значение не только для комфорта, но и для качества принимаемых решений.