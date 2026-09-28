Не только кинжальная боль: Кардиолог назвал неожиданные симптомы инфаркта

Инфаркт не всегда начинается с резкой боли в груди. Иногда на проблему могут указывать боль в челюсти, руке, под левой лопаткой или даже ощущения, похожие на проблемы с желудком, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин ко Всемирному дню сердца, который отмечают 28 сентября.

Действительно, инфаркт начинается не обязательно с сильной боли. Инфаркт может вообще начинаться странно: у человека могут возникать какие-то непонятные боли в челюсти, в руке или за лопаткой. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

При классическом развитии инфаркта возникает резкая, кинжальная боль. Она может быть настолько острой, что люди мечутся и не могут найти себе места. Такая боль не купируется, невозможно найти удобное положение тела. Выступает липкий пот, становится плохо, может сбиваться дыхание.

При этом иногда всё проходит гораздо незаметнее. Человек может подумать на желудок, и будет ощущение, что у него боли в животе, вообще не связанные с инфарктом. Если же мы говорим о классике, то сначала появляется боль за грудиной, которая вроде бы возникает только при движении, а потом начинает периодически приходить и в сидячем положении. В таком случае нужно срочно делать ЭКГ, рассказывать всё доктору, потому что это так называемое предынфарктное состояние. Оно на ЭКГ, скорее всего, уже будет видно.

«Если уже всё схватило и стало болеть, правило такое: у людей старше 45 лет мы сразу начинаем решение всех вопросов с ЭКГ. Это правило обязательное, но желательно любую боль в грудной клетке также начинать с обследования. Мы знаем, что инфаркт немножко помолодел, поэтому обследование можно делать и к тридцати годам. Боли могут быть разные, поэтому важно вовремя обратить на них внимание», — добавил эксперт.

Если инфаркт протекает без боли, самостоятельно выявить симптомы не получится. Но есть одна маленькая лазейка: инфаркт часто сопровождается сердечной недостаточностью, поэтому появляется резко выраженная слабость. Однако и на неё ориентироваться на сто процентов нельзя, потому что иногда боль бывает совершенно незначительная или её вообще может не быть, как и слабости.

«По поводу состояния за несколько дней до инфаркта. У человека появляются боли за грудиной, и они начинаются с самого начала. Сначала человек ходит — болит, потом садится — у него болит, а потом начинается сама острая боль. Иногда это происходит спонтанно, а иногда бывает предвестником: например, за год человек начинает чувствовать какие-то проблемы. Это сложная тема, потому что, когда инфаркт протекает не классически, а атипично, у человека вообще может болеть зуб. Он будет ходить к стоматологу, а на самом деле это так протекает инфаркт», — предупредил специалист.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин предупреждал об опасности самостоятельного приёма лекарств при аритмии. По его словам, разные нарушения ритма требуют разного лечения, а препарат, подходящий при одной форме аритмии, при другой может представлять угрозу для жизни. Некоторые нарушения способны перейти в фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестаёт нормально перекачивать кровь и требуется немедленная реанимация. При боли в груди, одышке, головокружении или предобморочном состоянии на фоне нарушения ритма специалист советовал вызывать скорую помощь, а для выбора лечения проходить осмотр и ЭКГ.