Мозг «съедает» сам себя: Кардиолог раскрыла, что происходит с организмом после марафона

После 42 километров бега организм человека испытывает колоссальный, но обратимый стресс. Современная наука доказывает: марафон — это не разрушение, а экстремальная «перезагрузка» всех систем, от мозга до почек. Об этом Life.ru рассказала врач-кардиолог КДЦ №4 Университетской больницы (Первый МГМУ им. Сеченова) Юлия Лысакова.

Мозг «съедает» собственную оболочку

Это звучит пугающе, но на самом деле — это элегантный механизм выживания. Во время забега, если запасы глюкозы в организме истощаются, мозг может использовать миелин — жировую оболочку, которая изолирует нервные волокна, — в качестве резервного топлива.

Исследование 2025 года, опубликованное в Nature Metabolism, показало: у марафонцев действительно снижается содержание миелина в областях, отвечающих за координацию и сенсорную интеграцию. Но не стоит паниковать: через две недели миелин восстанавливается частично, а через два месяца приходит в норму полностью. Учёные подчёркивают: это не вред, а «тренировка метаболической машины мозга».

Сердце устаёт, но не «ломается»

После марафона в крови повышается уровень тропонина — белка, который обычно является маркером о повреждении сердечной мышцы. Однако у здоровых бегунов это временное явление, а не инфаркт. Исследования марафонцев показывают: вызванный марафоном выброс тропонина не связан с долгосрочным ухудшением функции сердца даже спустя 10 лет наблюдений.

«Сердце действительно временно «устаёт» — фракция выброса правого желудочка может временно снизиться, но полностью восстанавливается за 3 дня», — отмечает эксперт.

Мышцы: микроповреждения и крепатура

Во время бега мышечные волокна получают микроповреждения. В кровь попадают ферменты-маркеры: креатинкиназа (КФК) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Их уровень достигает пика через 24-48 часов после финиша — тогда же, когда сильнее всего болит всё тело. Исследования показывают: мышечная сила и работоспособность снижаются на следующий день, а полное восстановление мышц может занимать от 1 до 2 недель, а иногда и дольше.

Почки и кишечник: скрытый стресс

Новое исследование, проведённое на Бостонском марафоне 2024 года, показало: даже у любителей после финиша наблюдаются существенные повышения биомаркеров повреждения почек и кишечного барьера. У 75% участников был повышен уровень белка, указывающего на повреждение кишечника, почти у всех — креатинин, маркер стресса почек.

Важный момент: обезвоживание — не единственная причина. Даже при хорошей гидратации эти маркеры растут, что говорит о стрессе от перераспределения кровотока и перегрева. Хорошая новость: у большинства эти показатели возвращаются к норме в течение 24 часов.

Иммунитет: «окно» для инфекций

В первые 24-48 часов после марафона иммунная система ослаблена. Это не значит, что вы обязательно заболеете, но риск подхватить инфекцию выше. Причина в перераспределении иммунных клеток и общем стрессе организма. Врачи советуют в эти дни особенно внимательно относиться к гигиене и избегать контактов с больными.

Главное правило — не геройствуйте. Восстановление — это часть тренировочного процесса. Сразу после финиша не останавливайтесь резко. Пройдитесь 10-15 минут, чтобы кровь не застаивалась в ногах. В первые 30 минут выпейте воды с электролитами и съешьте что-то с углеводами и белком (банан, шоколадное молоко). Юлия Лысакова Врач-кардиолог КДЦ №4 Университетской больницы (Первый МГМУ им. Сеченова)

Первая неделя — пассивный отдых или очень лёгкая активность (ходьба, плавание). Чемпион России, обладатель рекорда на марафонской дистанции Дмитрий Неделин рекомендует первую неделю вообще не тренироваться, чтобы не выгореть. Сон — лучшее лекарство. Именно во сне организм восстанавливает мышцы и ткани. Активное восстановление — лёгкий бег в разговорном темпе (пульс 120-130) на 2-3 день может ускорить восстановление почек лучше, чем полный покой.

«Марафон — это серьёзный стресс для всех систем, но тело удивительно хорошо умеет восстанавливаться. Главное — дать ему время и не торопиться с возвращением к нагрузкам. Всем марафонцам желаю лёгких ног и 3 пульсовой зоны», — заключила специалист.

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