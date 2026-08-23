Чек-лист кардиолога: какие анализы сдать, чтобы пробежать первые 5 км и не «убить» сердце

23 августа в Москве проходит Большой фестиваль бега по Садовому кольцу. Для многих участников дистанция в пять километров может стать первым серьёзным стартом, однако выходить на неё без подготовки опасно: резкая нагрузка способна превратить спортивный праздник в испытание для сердца. Как правильно подготовиться к первым 5 км, какой пульс считать безопасным и в каких случаях от забега лучше отказаться, Life.ru рассказала врач-кардиолог КДЦ № 4 Университетской больницы Первого МГМУ им. Сеченова Юлия Лысакова.

Первые пять километров — это не проверка силы воли, а функциональный тест сердечно-сосудистой системы. При правильном подходе бег снижает смертность на 27–30% по сравнению с малоподвижным образом жизни. Однако человек, который выходит на старт без подготовки, с недиагностированной гипертонией или скрытым атеросклерозом, попадает в зону кардиологического риска. Поэтому прежде, чем надевать кроссовки, стоит понять, готово ли сердце к нагрузке. Юлия Лысакова Врач

Особенно внимательно к подготовке нужно отнестись людям старше 35 лет, тем, у кого есть лишний вес, кто курит или прежде никогда регулярно не бегал.

Для начинающих бегунов старше 35 лет, а также людей с факторами риска врач рекомендует пройти минимальное кардиологическое обследование: — ЭКГ в покое; — эхокардиографию, чтобы исключить структурную патологию и оценить фракцию выброса и диастолическую функцию; — дважды измерить артериальное давление в покое на обеих руках; — проверить липидный профиль: общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды;

— сдать кровь на глюкозу натощак или HbA1c.

Если присутствуют два и более факторов риска — возраст старше 40 лет, мужской пол, дислипидемия, ожирение, курение, сахарный диабет, ожирение или отягощённый семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний — желательно дополнительно пройти нагрузочный тест: велоэргометрию или тредмил, советует эксперт.

По словам кардиолога, это единственный способ увидеть в реальном времени, как сердце реагирует непосредственно на физическую нагрузку.

Почему нельзя резко рвать со старта

Самый опасный сценарий для неподготовленного человека — начать забег сразу в высоком темпе. Резкий выброс адреналина способен вызвать спазм коронарных сосудов. Одновременно из-за роста артериального давления и периферического сосудистого сопротивления увеличивается нагрузка на левый желудочек.

Возрастает и потребность миокарда в кислороде. Если у человека есть недиагностированный значимый атеросклероз артерий сердца, такая нагрузка может спровоцировать ишемию миокарда.

Именно поэтому внезапная остановка сердца у неподготовленных бегунов чаще происходит на первых километрах: организм ещё не успевает адаптироваться к резкому изменению гемодинамики. Дополнительно риск повышают жара и низкая температура воздуха.

Как подготовиться к первым 5 км

Первые четыре-шесть недель должны стать фундаментом подготовки. Неделя 1–2: быстрая ходьба по 30–40 минут три-четыре раза в неделю.

Неделя 3–4: интервальная нагрузка — одна минута бега, затем две минуты ходьбы. Такой цикл нужно повторить восемь-десять раз.

Неделя 5–6: постепенно увеличивать продолжительность непрерывного бега до трёх-пяти минут, одновременно сокращая интервалы ходьбы.

Главный критерий готовности к пяти километрам: человек способен непрерывно бежать 20–25 минут, разговаривать при этом полными предложениями, а пульс остаётся ниже 80% от максимальной частоты, которую ориентировочно рассчитывают по формуле «220 минус возраст».

Каким должен быть пульс

На первых пяти километрах частоту сердечных сокращений желательно удерживать в безопасном диапазоне 60–80% от максимальной ЧСС.

Для 30 лет зона 2 составляет 114–133 удара в минуту, а зона 3 — 133–152 удара в минуту.

Для 40 лет зона 2 составляет 108–126 ударов в минуту, а зона 3 — 126–144 удара в минуту.

Для 50 лет зона 2 составляет 102–119 ударов в минуту, а зона 3 — 119–136 ударов в минуту.

«Если человек принимает бета-блокаторы, ориентироваться только на цифры пульсометра нельзя, поскольку препараты снижают частоту сердечных сокращений. В таком случае лучше использовать разговорный тест: во время бега человек должен быть способен произносить полные предложения без одышки», — отметила врач.

Если пульс поднимается выше 80% от максимальной частоты, следует перейти на шаг, подчеркнула она.

Кому забег лучше отложить

Консультация кардиолога перед бегом необходима, если есть хотя бы один из следующих факторов: — некорректируемое артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст.;

— ишемическая болезнь сердца, стенокардия или перенесённый инфаркт;

— неконтролируемые нарушения ритма, включая тахиаритмии и частые желудочковые экстрасистолы;

— перенесённый инсульт или транзиторная ишемическая атака;

— операции на сосудах или клапанах сердца;

— тяжёлая клапанная патология, особенно аортальный стеноз.

Когда нужно немедленно остановиться

Прекратить бег и обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении острой давящей боли за грудиной, которая отдаёт в левую руку, шею или челюсть.

Тревожными признаками также являются резкая одышка, при которой невозможно говорить, выраженное головокружение или предобморочное состояние, мелькание «мушек» перед глазами, сильное сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца, будто оно «выскакивает» из груди.

«Поводом немедленно остановиться также должны стать внезапная слабость, холодный липкий пот и бледность кожи», — добавила Лысакова.

Чек-лист перед первыми 5 км

— Пройти минимальное кардиологическое обследование: ЭКГ, ЭхоКГ, измерение давления, анализ липидов и глюкозы. — Сделать разминку продолжительностью не менее семи минут: размять суставы и добавить лёгкую кардионагрузку. — За один-два часа до старта выпить 300–400 мл воды. — Использовать пульсометр — часы или нагрудный датчик. — Бежать в зоне 60–70% от максимальной частоты, рассчитанной по формуле «220 минус возраст». — При появлении дискомфорта перейти на шаг. — После финиша сделать заминку: пять-десять минут пройти спокойным шагом. — После бега восполнить жидкость, выпивая по 100–150 мл воды каждые 10–15 минут. — Не выходить на пробежку на фоне ОРВИ, высокой температуры, после бессонной ночи или в состоянии сильного стресса.

«Первые пять километров — это не подвиг, а знакомство с собственным организмом. Важно слушать сердце и помнить: здоровый бег начинается не со стартовой линии, а с визита к кардиологу», — заключила врач.

Ранее Life.ru рассказывал, как пройдёт Большой фестиваль бега на Садовом кольце. 23 августа участникам предложили дистанции на 5 и 10 километров, а также пятикилометровую северную ходьбу. Для соревновательных забегов организаторы предусмотрели обязательную медицинскую справку.