Перекрытия в Москве 23 августа: какие участки Садового кольца закроют из-за фестиваля бега

В воскресенье, 23 августа 2026 года, движение в центре Москвы изменится из-за Большого фестиваля бега. Участки Садового кольца будут закрывать поэтапно с 00:01, а последние ограничения снимут только к 21:00. Life.ru собрал полный график перекрытий, ограничения на парковку, маршрут забега и варианты, как проехать через центр Москвы.

Большой фестиваль бега пройдёт 23 августа на Садовом кольце. Участники выйдут на дистанции 5 и 10 километров, а также на пятикилометровую дистанцию северной ходьбы. Однако для большинства москвичей главное изменение этого дня связано не со спортом: движение на значительной части Садового кольца будет перекрыто, причём разные участки откроются в разное время.

Какие улицы перекроют в Москве 23 августа 2026 года

По данным Дептранса Москвы, ограничения начнут действовать уже после полуночи 23 августа. Перекрытия будут вводить поэтапно в зависимости от участка Садового кольца.

Карта перекрытий Садового кольца 23 августа 2026 года из-за Большого фестиваля бега: время ограничений, маршруты 5 и 10 км, места старта и финиша. Инфографика Life.ru / Источник: Дептранс Москвы, Беговое сообщество

Таким образом, говорить о едином времени открытия всего Садового кольца нельзя. Первые участки освободят уже около 13:30–14:00, тогда как ограничения около Крымского моста, Крымского Вала и Зубовского бульвара сохранятся до 21:00.

До скольки будет перекрыто Садовое кольцо 23 августа

Максимальное время ограничений — до 21:00 23 августа. Именно до этого времени движение будет закрыто на Крымском Валу, Крымском мосту и участке Зубовского бульвара.

На севере Садового кольца ограничения закончатся раньше: участок от Лихова переулка до Покровки должны открыть в 13:30, а дорогу от Баррикадной улицы до Лихова переулка — в 14:00. Земляной Вал останется закрытым до 19:00.

Время снятия ограничений может корректироваться в зависимости от фактического завершения мероприятия, поэтому автомобилистам перед поездкой стоит повторно проверить маршрут в навигаторе.

Где запретят парковку 23 августа

С 00:01 23 августа и до окончания мероприятия парковка будет запрещена на всех участках, где вводятся перекрытия. Дептранс рекомендует заранее убрать автомобили из зоны проведения фестиваля.

Особенно важно учитывать запрет тем, кто обычно оставляет машину на Садовом кольце в ночь с субботы на воскресенье: ограничения начнут действовать сразу после полуночи.

Как проехать по Москве 23 августа и чем объехать Садовое кольцо

Самый простой вариант для поездок в центр 23 августа — метро. Ограничения затрагивают автомобильные дороги, а из-за поэтапного закрытия Садового кольца наземный маршрут через центр может заметно удлиниться.

Для сквозных автомобильных поездок через центр лучше заранее строить объезд с использованием ТТК и других магистралей, которые предложит навигатор с учётом фактической дорожной обстановки. Не стоит закладываться на привычный маршрут через Садовое кольцо: даже после открытия одного участка соседний может оставаться закрытым ещё несколько часов.

Отдельный запас времени стоит оставить тем, кто едет в район Курского вокзала, Земляного Вала, Крымского Вала, «Музеона» или Парка Горького. Земляной Вал будет перекрыт на участке от Покровки до Таганского тоннеля до 19:00, а ограничения в районе Крымского Вала сохранятся до 21:00.

Большой фестиваль бега 2026: маршрут 5 и 10 км

Большой фестиваль бега состоится в Москве 23 августа 2026 года. Основные дистанции проходят по Садовому кольцу, однако места старта для забегов на 5 и 10 километров различаются.

Дистанция 10 км стартует на Садовой-Триумфальной улице.

Дистанция 5 км стартует на улице Земляной Вал.

Финиш обеих дистанций расположен на улице Крымский Вал, рядом с главным входом в парк искусств «Музеон».

Организаторы отдельно предупреждают, что схема маршрутов ещё может корректироваться, поэтому перед стартом участникам стоит проверить её актуальную версию.

Во сколько начнётся Большой фестиваль бега 23 августа

Актуальное расписание организаторов на 23 августа выглядит так:

Расписание Большого фестиваля бега в Москве 23 августа 2026 года: время стартов на 5 и 10 км, северной ходьбы и завершения мероприятия. Инфографика Life.ru / Источник: Беговое сообщество

Фестивальная программа у «Музеона» начнётся в 10:00 и продлится до 20:00. На сцене заявлены Антоха МС, UMA2RMAN, ХЛЕБ, Toxi$, Ёлка и другие артисты. Музыкальная программа доступна зарегистрированным участникам Большого фестиваля бега.

Как добраться до старта Большого фестиваля бега

Участникам дистанции 10 км организаторы рекомендуют пользоваться станциями метро «Маяковская», «Новослободская» и «Цветной бульвар». Конкретный выход зависит от стартового кластера. Например, для кластеров A и B соревнования подходят выход №1 «Маяковской», выход №1 «Новослободской» или выход №1 «Цветного бульвара».

К старту 5 км на Земляном Валу удобнее добираться через «Чкаловскую» или «Курскую». Участникам кластеров A и B организаторы рекомендуют выход №7 станции «Чкаловская», а для кластера C — выход №1 станции «Курская». Эти же станции рекомендуются участникам Фестиваля движения и северной ходьбы.

После финиша на Крымском Валу удобнее продолжить путь на метро: ближайшими крупными транспортными точками остаются станции «Октябрьская» и «Парк культуры».

Что такое Большой фестиваль бега

Большой фестиваль бега — спортивно-музыкальное мероприятие на Садовом кольце. В 2026 году участникам предлагают соревнования на 5 и 10 км, более спокойный «Фестиваль движения» на тех же дистанциях и северную ходьбу на 5 км.

Для соревновательных забегов и северной ходьбы требуется медицинская справка. В формате Фестиваля движения медсправка не нужна. Регистрация проходит на сайте Бегового сообщества до 22 августа при наличии свободных мест.

Главное о перекрытиях 23 августа в Москве

Садовое кольцо не закроют целиком на одинаковый промежуток времени. Ограничения будут поэтапными: первые начнутся в 00:01, последние участки откроются после 21:00.

Самые продолжительные перекрытия ожидаются на Крымском Валу, Крымском мосту и Зубовском бульваре. Земляной Вал будет закрыт до 19:00. На всех участках перекрытий запретят парковку. Для поездок в центр Дептранс советует заранее планировать маршрут, а наиболее предсказуемым транспортом 23 августа останется метро.

Частые вопросы

Будет ли полностью перекрыто Садовое кольцо 23 августа?

Нет. Разные участки Садового кольца будут закрываться и открываться поэтапно. Ограничения начнутся в 00:01, а на отдельных участках продлятся до 21:00.

До скольки перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля бега?

Последние ограничения должны завершиться в 21:00. До этого времени будут закрыты участки Крымского Вала, Крымского моста и Зубовского бульвара.

Можно ли будет парковаться на Садовом кольце?

На участках, попадающих в зону перекрытий, парковка будет запрещена с 00:01 23 августа до окончания мероприятия.

Во сколько стартует забег на 10 км?

Соревнование на 10 км стартует с 09:00 до 09:15, Фестиваль движения на 10 км — с 09:40 до 10:10.

Во сколько стартует забег на 5 км?