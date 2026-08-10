Назван срок запуска первой в мире трансграничной канатной дороги между Россией и КНР

В мае 2027 года состоится запуск первой в мире международной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. О планах приурочить открытие объекта к форуму «Амурэкспо» доложил президенту Владимиру Путину директор АНО «Центр развития территорий» Петр Стрелец.

«По плану она должна открыться в следующем году в мае во время форума «Амурэкспо», — сказал Стрелец.

Строительство основных конструкций трансграничной канатной дороги, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ, завершилось в начале августа. Как сообщил представитель администрации зоны свободной торговли Хэйхэ Чжан Цицзюнь, проект, стартовавший в 2019 году, будет полностью сдан до конца текущего года.

Протяжённость маршрута составляет около 1 км. Система включает две кабины вместимостью по 110 человек каждая. Благодаря высокой скорости движения (до 12 м/с) время в пути через Амур займёт не более 8 минут. Ежегодный пассажиропоток в одном направлении оценивается в 2,6 млн человек. По словам Чжан Цицзюня, запуск дороги сформирует полноценный транспортный узел из моста, паромов и фуникулера, что станет мощным стимулом для экономического и туристического сотрудничества России и Китая.

Ранее сообщалось, что безвизовый въезд для граждан России в Китай будет действовать до 31 декабря 2027 года. Изначально льготный режим был рассчитан до 31 декабря 2026 года, но теперь его продлили ещё на год. При этом для жителей других 48 стран сроки остались прежними — до конца 2026 года.