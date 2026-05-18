Ушаков: Более 2 млн россиян посетили Китай благодаря безвизу

Более 2 млн россиян посетили Китай в прошлом году благодаря режиму безвизовых поездок. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в понедельник.

По его словам, туристические потоки между двумя странами растут в обе стороны. Российские граждане активнее ездят в КНР, а китайские туристы — в Россию.

«Растут встречные туристические потоки, — рассказал дипломат. — Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок, который был введен в прошлом году по инициативе китайской стороны».

Ушаков уточнил, что за прошлый год в Китае побывали более 2 млн россиян. Россию за тот же период посетили свыше 1 млн граждан КНР.

«Это все в том числе благодаря этой полезной инициативе насчет безвизовых поездок», — добавил представитель Кремля.

Безвизовый режим стал одним из факторов, который упростил поездки и поддержал восстановление туризма между странами. Тема прозвучала на фоне подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.