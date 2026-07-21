Россиянам назвали новые сроки безвизового въезда в Китай

Безвизовый въезд для граждан России в Китай будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом говорится в обновлённом разделе с частыми вопросами на сайте МИД КНР.

Изначально льготный режим был рассчитан до 31 декабря 2026 года, но теперь его продлили ещё на год. При этом для жителей других 48 стран сроки остались прежними — до конца 2026 года.

Без визы россияне могут находиться в Китае до 30 дней. Приезжать разрешено по делам бизнеса, ради туризма, для встреч с родными и друзьями, участия в обменных программах, а также транзитом.

В течение всего периода действия безвизового режима россиянам предоставлено право многократного пересечения границы КНР. При этом ни общее число поездок, ни суммарное количество дней пребывания в Китае нормативно не ограничиваются.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому безвизовый въезд для граждан Китая в Россию тоже продлили до 31 декабря 2027 года. Прежде эта возможность действовала только до 14 сентября 2026-го. Мера призвана упростить туристические, деловые и гуманитарные поездки между странами.