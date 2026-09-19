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Московский марафон 2026: маршрут, расписание и перекрытия 26–27 сентября

Оглавление
Когда Московский марафон 2026: расписание 26 и 27 сентября
Маршрут Московского марафона 2026 на 10 км
Маршрут Московского марафона 2026 на 42,2 км
Какие улицы перекроют из-за Московского марафона 26–27 сентября
Где старт и финиш Московского марафона 2026
Где смотреть Московский марафон 2026
Можно ли зарегистрироваться на Московский марафон в последний момент
Где проходит экспо Московского марафона 2026
Детский забег Московского марафона 26 сентября
Главное о Московском марафоне 2026

Московский марафон пройдёт в Москве 26–27 сентября 2026 года. Расписание 10 км и 42,2 км, маршрут, перекрытия улиц, старт и финиш, регистрация и где смотреть забег.

Опубликовано 19 сентября, 06:00
Бегун на тренировке в Москве перед стартом осеннего бегового сезона. Фото © Life.ru

Бегун на тренировке в Москве перед стартом осеннего бегового сезона. Фото © Life.ru

В 2026 году Московский марафон получил новый линейный маршрут: бегуны стартуют у МГУ и финишируют в «Лужниках». Рассказываем, какие улицы затронет забег, когда стартуют 10 и 42,2 км и как попасть на марафон зрителям.

СберПрайм Московский марафон пройдёт в Москве 26 и 27 сентября 2026 года. В субботу участники пробегут 10 км, затем состоятся детские старты, а в воскресенье пройдёт главная дистанция 42,2 км, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

Главное изменение Московского марафона – 2026 — новый линейный маршрут. Старт и финиш теперь находятся в разных местах: массовые забеги начинаются на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ, а заканчиваются на улице Лужники. Элитные спортсмены стартуют отдельно с Воробьёвской набережной.

Московский марафон 2026: маршруты 10 и 42,2 км, расписание, старт, финиш и перекрытия. Инфографика © Life.ru

Московский марафон 2026: маршруты 10 и 42,2 км, расписание, старт, финиш и перекрытия. Инфографика © Life.ru

Когда Московский марафон 2026: расписание 26 и 27 сентября

Первый соревновательный день Московского марафона состоится в субботу, 26 сентября.

В 07:00 откроются стартовый городок около Университетской площади МГУ и финишный городок в «Лужниках». В 09:00 с Воробьёвской набережной стартует элитный кластер забега на 10 км, а в 09:05 с улицы Косыгина начнётся массовый старт.

С 10:30 до 11:00 пройдёт награждение победителей, а в 12:05 закроется финиш дистанции 10 км. С 15:00 до 17:30 в «Лужниках» состоятся детские забеги.

Одновременно 26 сентября продолжит работать Спортивная выставка Московского марафона, где участники основной дистанции смогут получить стартовые пакеты.

26 сентября участники Московского марафона пробегут дистанцию 10 км, а 27 сентября состоится забег на 42,2 км. Фото © Life.ru

26 сентября участники Московского марафона пробегут дистанцию 10 км, а 27 сентября состоится забег на 42,2 км. Фото © Life.ru

В воскресенье, 27 сентября, стартовый и финишный городки откроются в 07:00. В 09:00 с Воробьёвской набережной стартует элита на 42,2 км, а в 09:04 с улицы Косыгина — остальные марафонцы, корпоративная и студенческая эстафеты.

Стартовый городок закроется в 11:00. Награждение запланировано на 12:30–14:30, а финиш марафона будет закрыт в 16:10.

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Маршрут Московского марафона 2026 на 10 км

Забег на 10 км пройдёт 26 сентября. Массовый старт находится на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ.

Дальше трасса проходит по улице Косыгина, Бережковской и Смоленской набережным, через Бородинский мост, затем по Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным. Финиш расположен на улице Лужники в Олимпийском комплексе «Лужники».

Таким образом, в отличие от прежней схемы, бегуны не возвращаются к месту старта — маршрут является линейным.

В 2026 году Московский марафон пройдёт по новому линейному маршруту со стартом у МГУ и финишем в «Лужниках». Фото © Life.ru

В 2026 году Московский марафон пройдёт по новому линейному маршруту со стартом у МГУ и финишем в «Лужниках». Фото © Life.ru

Маршрут Московского марафона 2026 на 42,2 км

Главная дистанция пройдёт 27 сентября.

Массовый старт марафона также расположен на улице Косыгина у Университетской площади МГУ. Трасса проходит через центр Москвы — по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и рядом с Кремлём.

По пути участники увидят здание МИД, московские высотки, храм Василия Блаженного и Кремль. Финиш — на улице Лужники. Дистанция 42,195 км сертифицирована AIMS.

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Какие улицы перекроют из-за Московского марафона 26–27 сентября

Московский марафон затронет движение сразу в нескольких районах центра столицы.

Дептранс Москвы уже включил ограничения, связанные с марафоном, в официальный календарь на 25, 26 и 27 сентября. Для 26 сентября также указан временный запрет парковки. Точное время закрытия каждого участка может отличаться, поскольку дороги будут освобождать с учётом программы соревнований и прохождения участников.

26 сентября ограничения будут связаны прежде всего с трассой 10 км — районом МГУ и улицы Косыгина, Бережковской и Смоленской набережными, Бородинским мостом, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережными и подъездами к «Лужникам». Именно по этим улицам проходит официальная дистанция забега.

Во время Московского марафона движение на улицах вдоль трассы будет временно ограничено. Фото © Life.ru

Во время Московского марафона движение на улицах вдоль трассы будет временно ограничено. Фото © Life.ru

27 сентября зона марафона станет значительно шире: трасса 42,2 км проходит через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и центральные улицы рядом с Кремлём.

Автомобилистам в дни марафона лучше заранее перестроить маршрут и не рассчитывать на проезд непосредственно вдоль трассы. Организаторы рекомендуют участникам и зрителям пользоваться метро и МЦК.

Важно: точный перечень перекрытых участков и интервалы Дептранс может уточнять ближе к старту. Актуальная схема ограничений публикуется на Едином транспортном портале Москвы.

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Где старт и финиш Московского марафона 2026

В 2026 году старт и финиш Московского марафона разнесены.

Стартовый городок находится около Университетской площади МГУ и улицы Косыгина. Для участников удобнее всего станции метро «Воробьёвы горы» и «Университет», также можно добраться от станции «Ломоносовский проспект».

Финишный городок расположен на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Организаторы советуют использовать метро «Спортивная» или станцию МЦК «Лужники».

Приезжать на автомобиле к старту не рекомендуется: рядом не будет парковки, а из-за перекрытий подъезды могут быть ограничены. Организаторы советуют закладывать примерно полтора часа от выхода из метро до попадания в стартовый кластер.

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Где смотреть Московский марафон 2026

Наблюдать за марафоном можно как в финишном городке в «Лужниках», так и непосредственно вдоль дистанции.

26 сентября удобными ориентирами для зрителей станут набережные, по которым проходит 10-километровая трасса: Бережковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья.

27 сентября маршрут значительно длиннее — спортсмены будут проходить Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и район Кремля.

Организаторы готовят отдельную карту болельщика с несколькими десятками точек поддержки, включая музыкальные площадки, беговые клубы и партнёрские зоны. На 18 сентября карта ещё не опубликована — её обещают разместить ближе к марафону.

Следить за конкретным спортсменом можно будет онлайн через сервис результатов Бегового сообщества: поиск работает по фамилии или стартовому номеру.

Маршрут марафона на 42,2 км пройдёт через центр Москвы, в том числе рядом с Кремлём и по центральным набережным. Фото © Life.ru

Маршрут марафона на 42,2 км пройдёт через центр Москвы, в том числе рядом с Кремлём и по центральным набережным. Фото © Life.ru

Можно ли зарегистрироваться на Московский марафон в последний момент

Да. Организаторы предусмотрели дополнительное окно регистрации непосредственно перед соревнованиями.

Для дистанции 10 км поздняя регистрация для граждан России запланирована с 23 по 25 сентября. Стоимость — 6500 рублей, участнику выдадут неименной номер.

Для дистанции 42,2 км зарегистрироваться с 23 по 25 сентября можно за 7500 рублей. Здесь также выдаётся неименной стартовый номер.

Дополнительные места зависят от доступного лимита, поэтому откладывать регистрацию до последнего дня не стоит.

Есть нюанс: в официальном расписании на 26 сентября также указана «регистрация новых участников» с 11:00 до 18:00, однако опубликованная тарифная сетка для марафона заканчивается 25 сентября. Поэтому тем, кто хочет гарантированно попасть на старт, безопаснее оформить регистрацию не позднее 25 сентября.

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Где проходит экспо Московского марафона 2026

Спортивная выставка и выдача стартовых пакетов проходят около «ЛУКОЙЛ Арены» по адресу Волоколамское шоссе, 69, ближайшая станция метро — «Спартак».

24 сентября экспо работает с 16:00 до 20:00, 25 сентября — с 11:00 до 20:00, 26 сентября — с 11:00 до 18:00.

Участники марафона на 42,2 км могут получить номер в любой из этих трёх дней. В день марафона, 27 сентября, стартовые пакеты уже не выдаются.

Участникам 10 км необходимо забрать номер 24 или 25 сентября — в день их забега выдачи нет. Для получения пакета необходимы удостоверение личности и медицинская справка.

Участникам Московского марафона необходимо заранее получить стартовый пакет и проверить информацию о своём забеге. Фото © Life.ru

Участникам Московского марафона необходимо заранее получить стартовый пакет и проверить информацию о своём забеге. Фото © Life.ru

Детский забег Московского марафона 26 сентября

Детские старты состоятся в субботу, 26 сентября, с 15:00 до 17:30 на территории «Лужников».

Участвовать могут дети от четырёх до 13 лет. Для участников 4–9 лет предусмотрена дистанция 400 метров, для детей 10–13 лет — 800 метров.

Основная регистрация открыта до 21 сентября, а при наличии свободных мест дополнительная регистрация продолжится с 24 по 26 сентября. Стоимость участия — 2500 рублей.

Главное о Московском марафоне 2026

Московский марафон пройдёт 26–27 сентября. Забег на 10 км состоится 26 сентября, главная дистанция 42,2 км — 27 сентября. Массовый старт обеих дистанций расположен на улице Косыгина около МГУ, финиш — в «Лужниках».

26 и 27 сентября движение на улицах вдоль трассы будет ограничено, а первые транспортные ограничения в календаре Дептранса появляются уже 25 сентября. Точные интервалы перекрытий следует проверять непосредственно перед поездкой.

Поздняя регистрация на 10 и 42,2 км предусмотрена 23–25 сентября, а зрители смогут наблюдать за забегом в «Лужниках» и на точках поддержки вдоль маршрута.

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Авторы
Александра Новоселова
Александра Новоселова
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