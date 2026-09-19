Московский марафон 2026: маршрут, расписание и перекрытия 26–27 сентября Оглавление Когда Московский марафон 2026: расписание 26 и 27 сентября Маршрут Московского марафона 2026 на 10 км Маршрут Московского марафона 2026 на 42,2 км Какие улицы перекроют из-за Московского марафона 26–27 сентября Где старт и финиш Московского марафона 2026 Где смотреть Московский марафон 2026 Можно ли зарегистрироваться на Московский марафон в последний момент Где проходит экспо Московского марафона 2026 Детский забег Московского марафона 26 сентября Главное о Московском марафоне 2026 Московский марафон пройдёт в Москве 26–27 сентября 2026 года. Расписание 10 км и 42,2 км, маршрут, перекрытия улиц, старт и финиш, регистрация и где смотреть забег. Бегун на тренировке в Москве перед стартом осеннего бегового сезона. Фото © Life.ru

В 2026 году Московский марафон получил новый линейный маршрут: бегуны стартуют у МГУ и финишируют в «Лужниках». Рассказываем, какие улицы затронет забег, когда стартуют 10 и 42,2 км и как попасть на марафон зрителям.

СберПрайм Московский марафон пройдёт в Москве 26 и 27 сентября 2026 года. В субботу участники пробегут 10 км, затем состоятся детские старты, а в воскресенье пройдёт главная дистанция 42,2 км, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

Главное изменение Московского марафона – 2026 — новый линейный маршрут. Старт и финиш теперь находятся в разных местах: массовые забеги начинаются на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ, а заканчиваются на улице Лужники. Элитные спортсмены стартуют отдельно с Воробьёвской набережной.

Московский марафон 2026: маршруты 10 и 42,2 км, расписание, старт, финиш и перекрытия. Инфографика © Life.ru

Когда Московский марафон 2026: расписание 26 и 27 сентября

Первый соревновательный день Московского марафона состоится в субботу, 26 сентября.

В 07:00 откроются стартовый городок около Университетской площади МГУ и финишный городок в «Лужниках». В 09:00 с Воробьёвской набережной стартует элитный кластер забега на 10 км, а в 09:05 с улицы Косыгина начнётся массовый старт.

С 10:30 до 11:00 пройдёт награждение победителей, а в 12:05 закроется финиш дистанции 10 км. С 15:00 до 17:30 в «Лужниках» состоятся детские забеги.

Одновременно 26 сентября продолжит работать Спортивная выставка Московского марафона, где участники основной дистанции смогут получить стартовые пакеты.

26 сентября участники Московского марафона пробегут дистанцию 10 км, а 27 сентября состоится забег на 42,2 км. Фото © Life.ru

В воскресенье, 27 сентября, стартовый и финишный городки откроются в 07:00. В 09:00 с Воробьёвской набережной стартует элита на 42,2 км, а в 09:04 с улицы Косыгина — остальные марафонцы, корпоративная и студенческая эстафеты.

Стартовый городок закроется в 11:00. Награждение запланировано на 12:30–14:30, а финиш марафона будет закрыт в 16:10.

Маршрут Московского марафона 2026 на 10 км

Забег на 10 км пройдёт 26 сентября. Массовый старт находится на улице Косыгина рядом с Университетской площадью МГУ.

Дальше трасса проходит по улице Косыгина, Бережковской и Смоленской набережным, через Бородинский мост, затем по Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным. Финиш расположен на улице Лужники в Олимпийском комплексе «Лужники».

Таким образом, в отличие от прежней схемы, бегуны не возвращаются к месту старта — маршрут является линейным.

В 2026 году Московский марафон пройдёт по новому линейному маршруту со стартом у МГУ и финишем в «Лужниках». Фото © Life.ru

Маршрут Московского марафона 2026 на 42,2 км

Главная дистанция пройдёт 27 сентября.

Массовый старт марафона также расположен на улице Косыгина у Университетской площади МГУ. Трасса проходит через центр Москвы — по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и рядом с Кремлём.

По пути участники увидят здание МИД, московские высотки, храм Василия Блаженного и Кремль. Финиш — на улице Лужники. Дистанция 42,195 км сертифицирована AIMS.

Какие улицы перекроют из-за Московского марафона 26–27 сентября

Московский марафон затронет движение сразу в нескольких районах центра столицы.

Дептранс Москвы уже включил ограничения, связанные с марафоном, в официальный календарь на 25, 26 и 27 сентября. Для 26 сентября также указан временный запрет парковки. Точное время закрытия каждого участка может отличаться, поскольку дороги будут освобождать с учётом программы соревнований и прохождения участников.

26 сентября ограничения будут связаны прежде всего с трассой 10 км — районом МГУ и улицы Косыгина, Бережковской и Смоленской набережными, Бородинским мостом, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережными и подъездами к «Лужникам». Именно по этим улицам проходит официальная дистанция забега.

Во время Московского марафона движение на улицах вдоль трассы будет временно ограничено. Фото © Life.ru

27 сентября зона марафона станет значительно шире: трасса 42,2 км проходит через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и центральные улицы рядом с Кремлём.

Автомобилистам в дни марафона лучше заранее перестроить маршрут и не рассчитывать на проезд непосредственно вдоль трассы. Организаторы рекомендуют участникам и зрителям пользоваться метро и МЦК.

Важно: точный перечень перекрытых участков и интервалы Дептранс может уточнять ближе к старту. Актуальная схема ограничений публикуется на Едином транспортном портале Москвы.

Где старт и финиш Московского марафона 2026

В 2026 году старт и финиш Московского марафона разнесены.

Стартовый городок находится около Университетской площади МГУ и улицы Косыгина. Для участников удобнее всего станции метро «Воробьёвы горы» и «Университет», также можно добраться от станции «Ломоносовский проспект».

Финишный городок расположен на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Организаторы советуют использовать метро «Спортивная» или станцию МЦК «Лужники».

Приезжать на автомобиле к старту не рекомендуется: рядом не будет парковки, а из-за перекрытий подъезды могут быть ограничены. Организаторы советуют закладывать примерно полтора часа от выхода из метро до попадания в стартовый кластер.

Где смотреть Московский марафон 2026

Наблюдать за марафоном можно как в финишном городке в «Лужниках», так и непосредственно вдоль дистанции.

26 сентября удобными ориентирами для зрителей станут набережные, по которым проходит 10-километровая трасса: Бережковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья.

27 сентября маршрут значительно длиннее — спортсмены будут проходить Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и район Кремля.

Организаторы готовят отдельную карту болельщика с несколькими десятками точек поддержки, включая музыкальные площадки, беговые клубы и партнёрские зоны. На 18 сентября карта ещё не опубликована — её обещают разместить ближе к марафону.

Следить за конкретным спортсменом можно будет онлайн через сервис результатов Бегового сообщества: поиск работает по фамилии или стартовому номеру.

Маршрут марафона на 42,2 км пройдёт через центр Москвы, в том числе рядом с Кремлём и по центральным набережным. Фото © Life.ru

Можно ли зарегистрироваться на Московский марафон в последний момент

Да. Организаторы предусмотрели дополнительное окно регистрации непосредственно перед соревнованиями.

Для дистанции 10 км поздняя регистрация для граждан России запланирована с 23 по 25 сентября. Стоимость — 6500 рублей, участнику выдадут неименной номер.

Для дистанции 42,2 км зарегистрироваться с 23 по 25 сентября можно за 7500 рублей. Здесь также выдаётся неименной стартовый номер.

Дополнительные места зависят от доступного лимита, поэтому откладывать регистрацию до последнего дня не стоит.

Есть нюанс: в официальном расписании на 26 сентября также указана «регистрация новых участников» с 11:00 до 18:00, однако опубликованная тарифная сетка для марафона заканчивается 25 сентября. Поэтому тем, кто хочет гарантированно попасть на старт, безопаснее оформить регистрацию не позднее 25 сентября.

Где проходит экспо Московского марафона 2026

Спортивная выставка и выдача стартовых пакетов проходят около «ЛУКОЙЛ Арены» по адресу Волоколамское шоссе, 69, ближайшая станция метро — «Спартак».

24 сентября экспо работает с 16:00 до 20:00, 25 сентября — с 11:00 до 20:00, 26 сентября — с 11:00 до 18:00.

Участники марафона на 42,2 км могут получить номер в любой из этих трёх дней. В день марафона, 27 сентября, стартовые пакеты уже не выдаются.

Участникам 10 км необходимо забрать номер 24 или 25 сентября — в день их забега выдачи нет. Для получения пакета необходимы удостоверение личности и медицинская справка.

Участникам Московского марафона необходимо заранее получить стартовый пакет и проверить информацию о своём забеге. Фото © Life.ru

Детский забег Московского марафона 26 сентября

Детские старты состоятся в субботу, 26 сентября, с 15:00 до 17:30 на территории «Лужников».

Участвовать могут дети от четырёх до 13 лет. Для участников 4–9 лет предусмотрена дистанция 400 метров, для детей 10–13 лет — 800 метров.

Основная регистрация открыта до 21 сентября, а при наличии свободных мест дополнительная регистрация продолжится с 24 по 26 сентября. Стоимость участия — 2500 рублей.

Главное о Московском марафоне 2026

Московский марафон пройдёт 26–27 сентября. Забег на 10 км состоится 26 сентября, главная дистанция 42,2 км — 27 сентября. Массовый старт обеих дистанций расположен на улице Косыгина около МГУ, финиш — в «Лужниках».

26 и 27 сентября движение на улицах вдоль трассы будет ограничено, а первые транспортные ограничения в календаре Дептранса появляются уже 25 сентября. Точные интервалы перекрытий следует проверять непосредственно перед поездкой.

Поздняя регистрация на 10 и 42,2 км предусмотрена 23–25 сентября, а зрители смогут наблюдать за забегом в «Лужниках» и на точках поддержки вдоль маршрута.

Авторы Александра Новоселова