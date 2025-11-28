«Колено бегуна» и «локоть теннисиста»: Почему любительский спорт стал опаснее профессионального

Любители здорового образа жизни всё чаще сталкиваются с травмами, которые раньше считались прерогативой профессиональных спортсменов. О причинах и симптомах распространённых патологий в интервью РИАМО рассказал травматолог-ортопед Кирилл Журавлёв.

Как пояснил специалист, «колено бегуна» (пателлофеморальный болевой синдром) возникает не только у легкоатлетов, но и у тех, кто резко увеличивает нагрузку после долгого перерыва.

«Достаточно малейшего неправильного положения ног во время пробежки, и коленные связки не выдерживают», — отметил врач.

«Локоть теннисиста» (воспаление связок локтевого сустава) встречается не только у спортсменов, но и у представителей профессий с монотонной работой руками. Журавлёв предупредил, что при игнорировании боли возможны разрушение тканей сухожилия и даже поражение нервных структур с онемением и атрофией мышц.

Для точной диагностики травм ключевую роль играет МРТ, позволяющая выявить мельчайшие изменения в мягких тканях. Врач настоятельно рекомендует не заниматься самолечением и обращаться к специалистам при первых симптомах, чтобы избежать серьёзных последствий и длительного восстановления.

