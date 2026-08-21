Правая нога короче на 1,3 см: Врач объяснила, почему «неидеальное» тело Болта оказалось самым быстрым в мире

Усэйн Болт вошёл в историю как самый быстрый человек планеты, хотя его тело совершенно не соответствует привычному представлению об «идеальном» спринтере. Ямайский атлет всю карьеру жил со сколиозом, а его правая нога примерно на 1,3 сантиметра короче левой. Тем не менее именно он пробежал 100 метров за 9,58 секунды — этот мировой рекорд держится уже 17 лет.

История Болта показывает, что абсолютная симметрия тела вовсе не является обязательным условием выдающихся спортивных результатов, рассказала Life.ru врач травматолог-ортопед и врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова.

«Когда мы представляем себе идеального спортсмена, обычно возникает образ практически совершенного тела: симметричного, сильного, без особенностей развития и, конечно, без диагнозов. История Усэйна Болта разрушает эту картинку», — отметила специалист.

Сам Болт рассказывал о сколиозе в автобиографии. Из-за искривления позвоночника его правая нога оказалась примерно на полдюйма короче левой. Позже биомеханические исследования показали ещё одну необычную особенность: во время спринта правая и левая ноги рекордсмена работали заметно по-разному. Учёные даже предполагали, что такая асимметрия могла быть не недостатком, а индивидуальной адаптацией организма атлета.

При этом нагрузка, которую Болт создавал во время максимального спринта, была колоссальной. В одном из исследований вертикальная реакция опоры достигала 4,2 массы его тела, а контакт стопы с дорожкой занимал всего около 86 миллисекунд.

Однако говорить, что к 40 годам суставы Болта обязательно «изношены», неправильно, подчёркивает Семенова.

«Здесь важно не придумывать диагнозы человеку, которого мы лично не обследовали. Нам неизвестно, есть ли у Усэйна Болта артроз коленных или тазобедренных суставов, какие изменения видны на его МРТ и испытывает ли он хроническую боль», — отмечает собеседница Life.ru.

Профессиональная карьера спортсмена действительно сопровождалась травмами. У него возникали проблемы со спиной и мышцами задней поверхности бедра, а уже после ухода из большого спорта, в 2024 году, Болт разорвал правое ахиллово сухожилие во время благотворительного футбольного матча и перенёс операцию.

При этом сама по себе интенсивная физическая активность не означает неизбежного разрушения суставов. Гораздо важнее перенесённые травмы, характер нагрузок, масса тела, наследственность и другие индивидуальные факторы. Исследования бывших олимпийцев действительно показывают связь серьёзных спортивных травм с более высокой вероятностью боли и остеоартроза в дальнейшем.

Почему рекорд Болта так трудно побить

Главная причина, по словам Семеновой, заключается в крайне редком сочетании анатомии и биомеханики.

Рост Болта — около 195 сантиметров, что необычно много для элитного спринтера. Длинные ноги давали ему возможность преодолевать большее расстояние за каждый шаг, но сами по себе они должны были осложнять быстрый разгон и поддержание высокой частоты движений.

Болт сумел совместить оба преимущества.

В рекордном финале чемпионата мира 2009 года он преодолел 100 метров примерно за 41 шаг. Средняя длина его шага составила около 2,45 метра — примерно на 20 сантиметров больше, чем у остальных финалистов. При этом частота движений почти не уступала более компактным соперникам.

«Если бы всё было так просто, самым быстрым человеком автоматически становился бы самый высокий. Скорость требует невероятного сочетания длины шага и его частоты», — объяснила травматолог.

Именно поэтому просто повторить тренировочный режим Болта недостаточно. Генетика, пропорции тела, способность за доли секунды создавать огромное усилие, техника и адаптация организма должны совпасть практически идеально.

Причём сам рекордсмен был далеко не «идеально собранным» с медицинской точки зрения. Его случай, по словам Семеновой, показывает другое: организм способен приспосабливаться к индивидуальным особенностям настолько эффективно, что то, что на бумаге кажется недостатком, не обязательно мешает достигать максимального результата.

Ранее Life.ru подробно разобрал, почему установленный Болтом результат 9,58 секунды остаётся недосягаемым уже 17 лет, сколько шагов он сделал в историческом забеге и кто из современных спринтеров находится ближе всего к его рекорду.