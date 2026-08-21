Усэйну Болту — 40: почему мировой рекорд 9,58 секунды не могут побить уже 17 лет

21 августа 2026 года Усэйну Болту исполняется 40 лет. Он завершил карьеру ещё в 2017-м, сменилось несколько поколений чемпионов, появились новые беговые покрытия, технологии тренировок и более совершенные шиповки. Не изменилось одно: быстрее Болта 100 метров по-прежнему не пробежал никто.

Мировой рекорд ямайца — 9,58 секунды — держится с 16 августа 2009 года. Более того, за 17 лет никто другой даже не приблизился к нему вплотную. Лучший результат другого спринтера составляет 9,69 секунды. Для стометровки разница в 0,11 секунды — огромная. А статистики уже предполагают, что Болт подобрался почти вплотную к границе возможностей человека.

Как ему это удалось и почему рекорд Усэйна Болта до сих пор выглядит почти инопланетным?

Какой мировой рекорд установил Усэйн Болт

Главный рекорд Усэйна Болта был установлен 16 августа 2009 года на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Берлине. Ямаец пробежал 100 метров за 9,58 секунды при попутном ветре 0,9 м/с. Результат до сих пор официально является мировым рекордом.

Предыдущий мировой рекорд тоже принадлежал Болту. На Олимпиаде 2008 года в Пекине он показал 9,69 секунды. Получается, всего за год спортсмен сбросил со своего результата сразу 0,11 секунды — для мужской стометровки это колоссальный скачок.

Через четыре дня после рекорда на 100 метрах Болт сделал почти то же самое на дистанции 200 метров: 19,19 секунды. И этот мировой рекорд в 2026 году тоже остаётся непобитым. World Athletics по-прежнему указывает Болта действующим рекордсменом мира сразу на обеих спринтерских дистанциях.

Усэйн Болт. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Что такое 9,58 секунды на самом деле

Цифра выглядит почти обыденно, пока не разложить забег на части.

На старте Болт вообще не был идеален. Его реакция на выстрел составила 0,146 секунды. То есть рекорд возник не потому, что Усэйн фантастически быстро выскочил из колодок.

Настоящее безумие начиналось дальше.

К отметке 20 метров Болт уже вышел вперёд. Затем преимущество только росло. Исследования его забегов показывают скорость более 12 м/с на отдельных участках дистанции. Особенно сильным было сочетание огромной длины шага с возможностью сохранять высокую частоту шагов — то, что для спортсмена ростом около двух метров крайне сложно совместить.

Иными словами, Болт получил преимущества высокого спринтера, не заплатив за них обычную цену.

Высокий человек способен покрывать больше расстояния одним шагом, но обычно проигрывает более компактным бегунам в частоте движений и разгоне. Болт каким-то образом соединил оба мира: очень длинный шаг, чудовищную мощность и достаточно высокую частоту.

Вот где начинается ответ на вопрос, почему 9,58 никто не может повторить.

Почему мировой рекорд Усэйна Болта до сих пор не побит

1. У Болта практически уникальная механика бега

В одном из научных анализов лучших забегов на 100 метров исследователи отмечали, что шаг Болта был примерно на 20 сантиметров длиннее, чем у соперников. При этом он мог развивать скорость свыше 12 м/с. Авторы связывали преимущество не только с ростом и длиной ног, но и со способностью создавать огромную силу при контакте стопы с дорожкой.

Рост сам по себе чемпионом не делает. Если бы формула звучала «чем выше, тем быстрее», финалы Олимпиад давно состояли бы из двухметровых спринтеров.

Феномен Болта заключался именно в комбинации параметров.

Он был достаточно мощным для взрывного разгона, достаточно быстрым для высочайшей частоты движений и при этом обладал огромной длиной шага.

2. Он не просто быстро разгонялся — он продолжал ускоряться там, где другие уже сдавали

Стометровка состоит не из одного режима «беги максимально быстро».

Сначала спортсмен реагирует на старт. Затем разгоняется. Потом выходит на максимальную скорость. А последние десятки метров превращаются во многом в соревнование, кто медленнее начнёт терять скорость.

И здесь Болт был страшен.

В финале чемпионата мира 2009 года он продолжал увеличивать преимущество над Тайсоном Гэем практически по всей дистанции. Сам Гэй в тот вечер пробежал фантастические 9,71 — результат, которого обычно хватило бы для исторического выступления. Но рядом с Болтом он оказался вторым.

3. Болт создал слишком большой запас относительно остальных

Самое наглядное объяснение величия рекорда — таблица лучших результатов.

Мировой рекорд Болта — 9,58.

Лучший результат другого спортсмена — 9,69. До этой отметки добирались Тайсон Гэй и Йохан Блейк.

А дальше идут Асафа Пауэлл — 9,72, Джастин Гэтлин — 9,74, Кишейн Томпсон — 9,75.

Джастин Гэтлин и Усэйн Болт. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

То есть между Болтом и лучшими спринтерами в истории нет плавной лестницы результатов типа 9,59, 9,60, 9,61, 9,62.

Есть 9,58 — и затем провал.

Это одна из причин, почему рекорд выглядит настолько аномально.

Кто сейчас ближе всех к рекорду Усэйна Болта

Главные спринтеры современного поколения быстры даже по историческим меркам. Но до 9,58 пока далеко.

У ямайца Кишейна Томпсона личный рекорд — 9,75 секунды. Чемпион мира 2025 года Облик Севилл пробегал за 9,77. Олимпийский чемпион Ноа Лайлс имеет личный рекорд 9,79 секунды.

В июле 2026 года Лайлс снова показал 9,79 и возглавил мировой рейтинг сезона. Это прекрасный результат — но всё равно на 0,21 секунды медленнее Болта.

Для обычного человека 0,21 секунды звучит как ничто.

Для элитного мужского спринта это пропасть.

Чтобы сравняться с Болтом, Лайлсу необходимо снять больше двух десятых с результата спортсмена, который уже является олимпийским чемпионом и одним из сильнейших бегунов планеты.

А современные шиповки и дорожки разве не должны сделать спортсменов быстрее?

Технологии действительно развиваются. Меняются материалы дорожек, конструкция обуви, методы восстановления, силовая подготовка, анализ движений и спортивная медицина.

Однако бег на 100 метров отличается от некоторых других дисциплин тем, что главный ограничитель здесь — не только оборудование.

Нужно за несколько секунд решить сразу несколько почти противоречащих друг другу задач: великолепно стартовать, быстро набрать скорость, создать огромную силу при каждом контакте с землёй, сохранить длину и частоту шага и при этом не развалить технику на последних метрах.

Поэтому появление нового поколения экипировки само по себе не превращает человека, способного бежать 9,80, в спортсмена уровня 9,58.

И 17 лет после Берлина это хорошо демонстрируют.

Самое удивительное: забег Болта даже не был абсолютно идеальным

И вот здесь история становится ещё интереснее.

Попутный ветер во время рекорда составлял +0,9 м/с, хотя для официального результата разрешено до +2,0 м/с. Реакция Болта на старт — 0,146 секунды — тоже была далека от теоретически идеальной.

То есть 9,58 нельзя считать результатом, полученным при максимально выгодном сочетании всех внешних обстоятельств.

Математик Кембриджского университета Джон Барроу в своё время рассчитывал: более быстрая реакция, максимально допустимый попутный ветер и другие выгодные условия теоретически позволили бы Болту показать время значительно лучше 9,58. Это, конечно, математическая модель, а не доказательство того, что Усэйн действительно смог бы так пробежать. Но она подчёркивает главное: рекордный забег не был каким-то лабораторно идеальным экспериментом.

9,58 — почти предел человеческих возможностей?

Учёные много лет пытаются ответить на вопрос: насколько быстро человек вообще способен пробежать 100 метров?

В исследовании математических статистиков Джона Эйнмала и И Хэ, опубликованном в журнале Extremes в 2026 году, использовались результаты тысяч сильнейших спринтеров с 1991 по 2023 год.

Расчётная оценка предельного мужского результата получилась пугающе близкой к Болту — 9,56 секунды. Авторы подчёркивают, что речь идёт о статистической модели, а не о физиологическом запрете бежать быстрее. Но сам факт показателен: мировой рекорд Болта находится всего в двух сотых от полученной ими центральной оценки.

Это не означает, что 9,58 невозможно побить.

Это означает другое: возможно, для этого недостаточно просто дождаться ещё одного очень хорошего спринтера.

Нужен ещё один статистический монстр.

Кто может побить рекорд Болта

На бумаге наиболее интересны Кишейн Томпсон, Облик Севилл и Ноа Лайлс.

Томпсон уже дошёл до 9,75 и стал одним из быстрейших людей в истории. Севилл выиграл чемпионат мира 2025 года с личным рекордом 9,77. Лайлс остаётся одним из самых титулованных спринтеров своего поколения и в 2026 году снова выбежал из 9,80.

Мировой рекорд Усэйна Болта на 100 метров — 9,58 секунды: кто ближе всех подобрался к результату ямайца. Инфографика © Life.ru

Но проблема для всех троих одна.

Чтобы просто перейти с 9,79 на 9,69, нужно совершить огромный скачок.

А после этого останется ещё 0,11 секунды до Болта.

Сам Усэйн ещё в 2025 году говорил, что среди действующих спортсменов пока не видит человека, который способен отнять у него мировой рекорд.

Пока статистика на его стороне.

Сколько олимпийских медалей у Усэйна Болта

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он выиграл 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд — в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. World Athletics называет его действующим обладателем мировых рекордов на 100 и 200 метров.

Особенно показателен олимпийский рекорд на стометровке.

В Лондоне в 2012 году Болт пробежал за 9,63 секунды. Это медленнее его берлинских 9,58 — но всё равно быстрее, чем когда-либо официально бегал любой другой человек.

Получается, у Болта был не один случайный идеальный вечер.

Он несколько лет существовал на уровне скорости, к которому остальные величайшие спринтеры истории так и не добрались.

Когда Усэйн Болт завершил карьеру

Последним крупным турниром Усэйна Болта стал чемпионат мира 2017 года в Лондоне.

Сказочного финала не получилось: на стометровке Болт занял третье место. Карьеру он завершил в 30 лет, оставив после себя два главных индивидуальных мировых рекорда спринта — 9,58 на 100 метров и 19,19 на 200 метров.

Усэйн Болт в Лондоне, 2017 г. Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Прошло девять лет.

И вот Болту уже 40.

Меняются олимпийские чемпионы. Появляются новые суперзвёзды. Спорт становится технологичнее. Люди снова и снова выбегают из десяти секунд.

Но секундомер всё ещё показывает одну и ту же границу.

9,58. Усэйн Болт. Берлин. 16 августа 2009 года.

И, возможно, именно сейчас становится понятно, насколько ненормально быстро он тогда бежал.

Частые вопросы об Усэйне Болте и рекорде 9,58

Сколько лет Усэйну Болту?

Усэйн Болт родился 21 августа 1986 года на Ямайке. 21 августа 2026 года ему исполняется 40 лет.

Какой мировой рекорд Усэйна Болта на 100 метров?

Мировой рекорд Усэйна Болта на дистанции 100 метров составляет 9,58 секунды. Он установлен 16 августа 2009 года в Берлине и до сих пор не побит.

Кто ближе всех подобрался к рекорду Болта?

Если не считать самого Болта, лучшие результаты принадлежат Тайсону Гэю и Йохану Блейку — 9,69 секунды. Среди более молодого поколения Кишейн Томпсон пробегал 100 метров за 9,75.

Какой личный рекорд Ноа Лайлса на 100 метров?

Личный рекорд Ноа Лайлса — 9,79 секунды. В июле 2026 года он повторил этот результат на чемпионате США.

Можно ли побить рекорд 9,58 секунды?