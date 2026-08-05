Алиса Молоканова установила рекорд XXXV Лига Ставок Чемпионата России по гольфу

Гольфистка Алиса Молоканова обновила исторический рекорд XXXV Лига Ставок Чемпионата России по гольфу. 17-летняя спортсменка блестяще провела стартовый раунд на поле клуба «Ак Барс».

Представительница Московской области преодолела дистанцию за 63 удара, показав результат «минус девять». Это достижение стало лучшим за всю историю национальных первенств, а также новым рекордом самого поля.

Юная гольфистка уверенно включилась в борьбу за титул. Её выступление превратилось в центральное событие первого соревновательного дня и открыло новую страницу в летописи российского гольфа.

А ещё Life.ru рассказывал, что российская сборная по синхронному плаванию завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, одержав победу в акробатической программе с результатом 244,8221 балла. Команда в составе Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Валерии Плехановой, Елены Шабановой, Эвелины Симоновой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник впервые выступала в этой дисциплине на европейском первенстве. Серебро досталось Испании с 242,2428 балла, бронзу взяла Италия, набрав 219,2545.