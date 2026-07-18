Британец Джош Керр обновил мировой рекорд в беге на одну милю

Британский легкоатлет Джош Керр установил мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров) на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 42,66 секунды, побив достижение марокканца Хишама эль-Герружа (3:43.13), которое держалось с 1999 года. Миля не является олимпийской дисциплиной.

Керру 28 лет. Он является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в беге на 1500 метров, чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом Европы на дистанции 3000 метров.

Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Монако кениец Эммануэл Ваньоньи обновил мировой рекорд на 1000 метров — 2:11,83. Он превзошёл достижение соотечественника Ноа Нгени, которое продержалось 27 лет (2:11,96, октябрь 1999).