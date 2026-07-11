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Регион
11 июля, 07:34

Пал рекорд 27-летней давности: Кениец Ваньоньи быстрее всех пробежал 1000 метров в Монако

Кениец Ваньоньи обновил мировой рекорд в беге на 1000 метров

Обложка © ТАСС / AP/ Philippe Magoni

Обложка © ТАСС / AP/ Philippe Magoni

Легкоатлет из Кении Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

Достижение случилось в Монако на одном из этапов Бриллиантовой лиги. Бегун прошёл дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды.

Тем самым он превзошёл прежнее высшее мировое достижение, которое держалось 27 лет. Его в октябре 1999 года показал другой кениец, Ноа Нгени, преодолев километр за 2 минуты 11,96 секунды.

Забег на 1000 метров не входит в программу Олимпийских игр и мировых первенств. При этом 21-летнему Ваньоньи принадлежат титулы олимпийского чемпиона и победителя чемпионата мира в беге на 800 метров.

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Незадолго до этого Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратилась в Спортивный арбитражный суд, оспорив продление отстранения российских спортсменов со стороны World Athletics. Как сообщили в пресс-службе организации, к делу подключили юристов с большим опытом работы именно в CAS, а исковое заявление успели подать в отведённый пятидневный срок.

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Вероника Бакумченко
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