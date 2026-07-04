World Athletics оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранила в силе запрет на участие российских и белорусских легкоатлетов в международных стартах. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Вопрос статуса российских и белорусских федераций стал одной из главных тем 241-го заседания Всемирного совета по лёгкой атлетике. Оно прошло 1–2 июля в формате видеоконференции. На обсуждение вынесли несколько сценариев возможного смягчения ограничений, введённых в марте 2022 года.

Однако совет решил не менять прежнюю линию. Решение об отстранении спортсменов, официальных лиц и вспомогательного персонала из России и Белоруссии, принятое в марте 2022 года и затем подтверждённое в 2023, 2025 и на обсуждении в марте 2026 года, осталось в силе.

«Совет и Рабочая группа по статусу россиян / белорусов на международных соревнованиях проявили последовательность и методичность в пересмотре санкций, введённых в отношении России и Белоруссии, и в определении условного пути возвращения к участию в международных соревнованиях. Мы представили Совету варианты для рассмотрения по этому вопросу, однако первоначальное решение по санкциям, которые защищают честность наших соревнований, остаётся неизменным, и ощутимого продвижения к мирным переговорам не произошло», — заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Ранее стало известно, что российские гребцы пропустили юниорский и молодёжный чемпионат мира в Польше из-за того, что не смогли получить визы. По словам тренера, у всех российских спортсменов к началу турнира не было действующих шенгенских виз, чтобы въехать в Польшу. Россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) только в нейтральном статусе. Но без виз это всё равно невозможно.