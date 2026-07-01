Российские гребцы пропустят чемпионат мира в Польше из-за отсутствия виз

Российские гребцы пропустят юниорский и молодёжный чемпионат мира в Польше из-за того, что не смогли получить визы. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Максим Образцов. Турнир проходит в Кракове с 30 июня по 5 июля.

«Наши спортсмены вынуждены пропустить эти соревнования из-за отсутствия виз. Республика Польша не выдаёт визы россиянам», — рассказал Образцов.

По словам тренера, у всех российских спортсменов к началу турнира не было действующих шенгенских виз, чтобы въехать в Польшу. Россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) только в нейтральном статусе. Но без виз это всё равно невозможно.

Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах сезона 2026/27 в нейтральном статусе. Раньше их не допускали к соревнованиям и не проводили турниры в этих странах. В ISU подчеркнули, что это не санкции, а меры безопасности и защиты соревнований.