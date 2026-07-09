ВФЛА подала иск в CAS против решения World Athletics об отстранении россиян

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила продление отстранения российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). О подаче иска в адрес World Athletics рассказали в пресс-службе организации ТАСС.

Там уточнили, что к работе привлекли юристов с большим опытом ведения дел в области спортивного права. Специалисты имеют практику разбирательств непосредственно в CAS.

Исковое заявление направили в пятидневный срок. Такое ограничение предусмотрено конституцией World Athletics.

«Это позволило соблюсти все процессуальные требования», — подчеркнули в пресс-службе ВФЛА.

До этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение сохранить ограничения для россиян. Подробности нового вердикта и позиция World Athletics по спору пока не раскрываются.

Напомним, исполком МОК ранее принял знаковое решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменив все ранее действовавшие ограничения для российских спортсменов, включая рекомендации выступать только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных дисциплинах. При этом МОК оставил за собой право повторного введения санкций, а вопросы демонстрации российских флага и гимна, а также проведения мероприятий под эгидой МОК в РФ остались открытыми. Окончательные решения о допуске атлетов оставлены на усмотрение международных спортивных федераций.