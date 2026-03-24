24 марта, 08:41

С российской лёгкой атлетики сняли все санкции, связанные с допингом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Совет World Athletics принял решение снять все санкции, связанные с допингом, с Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Ограничения, тяготевшие над организацией, окончательно ушли в прошлое. Об этом сообщил министр спорта, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

ВФЛА успешно выдержала трёхлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий. Чтобы добиться этого, пришлось выполнить 34 стратегических и оперативных пункта, внедрить современные стандарты управления, кардинально перестроить работу по борьбе с допингом и обновить региональные подразделения.

Независимые эксперты и подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) фиксировали позитивную динамику на протяжении всего испытательного срока. Итоговая проверка показала: организация не только полностью соответствует предъявляемым требованиям, но и превосходит заданные ориентиры.

«Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля», — подчеркнул Дегтярёв.

Депутат Свищёв возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России вместо Вяльбе
В ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено. Это решение последовало за публикацией доклада Независимой комиссии WADA, в котором говорилось о фактах нарушений антидопинговых правил. С тех пор статус отстранения неоднократно продлевался, а условием восстановления было выполнение ряда критериев, включая реформирование управленческих структур и обеспечение соответствия международным антидопинговым стандартам. В 2020 году World Athletics утвердила регламент, позволяющий отдельным российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии прохождения усиленного тестирования и нахождения вне юрисдикции ВФЛА. Данный режим действовал до 2022 года, когда после введения расширенных санкций против российского спорта допуск российских легкоатлетов был полностью прекращён.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Никита Никонов
