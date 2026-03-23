Депутат Свищёв возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России вместо Вяльбе

На общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России избран новый руководитель. Эту должность занял депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отметил важность кадрового решения. Глава ведомства поблагодарил за проделанную работу предыдущего руководителя организации Елену Вяльбе. 57-летняя трёхкратная олимпийская чемпионка управляла структурой с 2020 года.

«Дмитрий Свищёв единогласно выдвинут в президенты на Объединённую федерацию лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Новый председатель будет совмещать работу на посту главы ассоциации с деятельностью в Госдуме, где он является первым заместителем профильного Комитета по физкультуре и спорту. Помимо этого, Свищёв возглавляет Федерацию кёрлинга России и входит в руководство Федерации фристайла.

56-летний Свищёв — кандидат в мастера спорта по горным лыжам, один из основателей первого в стране профессионального горнолыжного клуба «Новая Лига».

Напомним, ранее Вяльбе анонсировала свой уход с поста главы Федерации лыжных гонок (ФЛГР). Заявление прозвучало на фоне озвученных планов Дегтярёва по реорганизации структуры управления зимними видами спорта.