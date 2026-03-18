Вяльбе объявила о скором уходе с поста главы Федерации лыжных гонок

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сделала неожиданное заявление о будущем организации и своей карьере. Во время общения с юными спортсменами, тренерами и болельщиками на открытом финале проекта «На лыжи!» в Ангарске она дала понять, что её полномочия скоро подойдут к концу.

«Вскоре этот статус мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Моя должность будет называться иначе», — передаёт «Чемпионат» её слова.

При этом Вяльбе подчеркнула, что из лыжных гонок никуда не уйдёт.

Заявление прозвучало на фоне ранее озвученных планов министра спорта РФ Михаила Дегтярёва о реорганизации структуры управления зимними видами спорта: он рассказывал о планах по объединению федераций, отвечающих за лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл и сноуборд. По словам самой Вяльбе, процесс должен завершиться в период с 6 по 10 апреля.

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе занимает пост главы Федерации лыжных гонок России с 2010 года, также она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

