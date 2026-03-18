Украинский телеканал не указал Россию в медальном зачёте Паралимпиады, «потеряв» третье место

Украинский телеканал «Суспільне» («Общественное») при демонстрации итогового медального зачёта зимних Паралимпийских игр 2026 года проигнорировал присутствие сборной России в списке лидеров.

В эфире была представлена таблица, в которой после второй строчки, занятой атлетами из США, сразу следовала четвёртая позиция, на которой расположилась Италия. Третье место, которое по праву завоеванных наград принадлежит российским спортсменам, журналисты решили оставить пустым, вырезав упоминание о достижениях атлетов из финального рейтинга.

При этом сборная Украины по итогам Паралимпиады закрепилась на седьмой строчке общего зачёта, имея в активе 19 наград разного достоинства (3 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых) . Мотивы такого решения остаются неясными, однако телеканал также не показал, что на шестом месте расположилась Франция.

Ранее стало известно, что российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили к турнирам с флагом и гимном. Сурдлимпийцев из России и Белоруссии теперь смогут участвовать в соревнованиях под национальными флагами и с гимнами на Всемирных юношеских играх глухих (WDYG) и Европейских юношеских играх глухих (EDYG). Для атлетов старше 18 лет сохраняется статус индивидуальных глухих нейтральных спортсменов.