17 марта, 21:21

Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили к турнирам с флагом и гимном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Сурдлимпийцев из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет допустили до международных стартов под флагом и с гимном стран. Решение принял исполком Международного комитета спорта глухих (ICSD). Об этом сообщает пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.

Спортсмены до 18 лет смогут участвовать в соревнованиях под национальными флагами и с гимнами на Всемирных юношеских играх глухих (WDYG) и Европейских юношеских играх глухих (EDYG). Для атлетов старше 18 лет сохраняется статус индивидуальных глухих нейтральных спортсменов.

Соревнования для глухих атлетов проходят по правилам международных федераций с использованием визуальных сигналов. Допуск получают спортсмены с потерей слуха от 55 децибел.

Ранее в Москве прошла встреча паралимпийцев, вернувшихся с игр в Италии. Мероприятие состоялось на Красной площади, где спортсменов встретили болельщики. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков поблагодарил фанатов за поддержку. Делегацию также поздравили депутаты Госдумы и известные российские атлеты. Российская сборная завоевала на Паралимпиаде 12 медалей и заняла третье место в общекомандном зачёте.

BannerImage
Антон Голыбин
