Путин попросил Дегтярева доложить об успехах сборной РФ на Паралимпиаде

«Хотел бы попросить Дегтярёва Михаила Владимировича, министра спорта, сказать несколько слов об итогах выступления наших ребят, российской сборной на Паралимпиаде и работе на перспективу в спорте высших достижений», — отметил глава государства.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат — заняла третье место в медальном зачёте. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Кроме того, впервые после введения санкций против российского спорта паралимпийцы выступали под флагом РФ, а для победителей звучал национальный гимн. 17 марта триумфаторы Паралимпиады вернулись в Москву. Спортсменов встретили с цветами, аплодисментами и криками «Молодцы».