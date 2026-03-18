18 марта, 13:31

Путин попросил Дегтярева доложить об успехах сборной РФ на Паралимпиаде

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил министра спорта Михаила Дегтярёва доложить об успехах сборной РФ на Паралимпиаде в Италии.

«Хотел бы попросить Дегтярёва Михаила Владимировича, министра спорта, сказать несколько слов об итогах выступления наших ребят, российской сборной на Паралимпиаде и работе на перспективу в спорте высших достижений», — отметил глава государства.

«Хотел уйти из спорта»: Как воспитанник интерната Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Италии. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат — заняла третье место в медальном зачёте. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Кроме того, впервые после введения санкций против российского спорта паралимпийцы выступали под флагом РФ, а для победителей звучал национальный гимн. 17 марта триумфаторы Паралимпиады вернулись в Москву. Спортсменов встретили с цветами, аплодисментами и криками «Молодцы».

Александра Вишнякова
