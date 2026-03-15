Дегтярёв назвал героями выступавших на Паралимпиаде российских спортсменов

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях участвовали шесть россиян, которые были допущены под своим флагом.

«От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на XIV зимних Паралимпийских играх. Они — наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд», — написал Дегтярёв.

Он отметил дружественную атмосферу на Играх: большинство спортсменов уважительно относились к российской символике, общались и поддерживали друг друга. При этом, по словам министра, были и отдельные мелкие выходки, которые показали ничтожность меньшинства, пытающегося обратить на себя внимание. Дегтярёв добавил, что Россия обратилась в Международный паралимпийский комитет с просьбой дать оценку этим эпизодам.

Министр подчеркнул, что выступление в Милане стало важным шагом к полноценному возвращению России в мировой спорт.

«Гимн России будет звучать на международных соревнованиях всё чаще и чаще», — заявил он.

Напомним, что россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом и гимном. В 2016 году команду не допустили на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала, а в 2022 году — на зимнюю из-за событий на Украине. В остальное время спортсмены выступали в усечённом составе и нейтральном статусе. В итоге сейчас сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.