«Не начинайте с марафона»: Врач объяснил, почему бегуны-новички массово получают травмы и как этого избежать

Беговой бум захватил Россию — тысячи людей начинают бегать, но через несколько недель приходят к врачам с травмами. Врач-остеопат, врач общей практики, анатом Олег Агапэ в комментарии для Life.ru объяснил, почему неподготовленный бег разрушает суставы и связки и как правильно начать «здоровый образ жизни», чтобы не оказаться на больничном.

Практически каждый приёмный день я вижу пациентов, которые пришли не после футбола или экстремального спорта, а после попытки «начать здоровый образ жизни». Сам по себе бег не вреден. Вреден неподготовленный бег. Парадокс бега заключается в его внешней доступности при колоссальных требованиях к внутренней структуре тела. Каждый шаг — это многократная ударная нагрузка, которую должны выдержать суставы, связки, мышцы и костная ткань. Если тело не готово, оно начинает ломаться. Олег Агапэ Врач-остеопат, врач общей практики, анатом

Главная ошибка новичков — годами мало двигаться, потерять силу и подвижность, а затем надеть новые кроссовки и сразу ставить цель пробежать 10 километров или полумарафон. Энтузиазма хватает на несколько недель, а затем начинаются боли.

Поэтому подготовка к бегу начинается не с бега: сначала нужно восстановить подвижность суставов и эластичность тканей (упражнения на мобильность, растяжка), затем укрепить мышцы ног, таза и корпуса силовыми тренировками и только после этого постепенно вводить беговые нагрузки.

Ещё одна ошибка — желание быстро прогрессировать. Первый километр часто даётся легче, чем ожидалось, появляется эйфория. Именно в этот момент многие и получают свою первую травму — организм не успел адаптироваться, даже если субъективно кажется, что силы есть.

Если человек никогда не бегал, начинать необходимо с одного-двух километров спокойного темпа и увеличивать объём постепенно. Не копируйте планы профессиональных спортсменов — они годами готовили свои ткани к таким нагрузкам.

Отдельно врач напомнил о профилактике. Если у человека уже есть хронические боли, последствия старых травм, ограничения подвижности суставов или выраженные мышечные дисбалансы, сначала стоит разобраться именно с ними.

«Мой совет прост: не начинайте с марафона. Начните с подготовки своего тела. Это гораздо менее эффектно для социальных сетей, зато значительно эффективнее для ваших суставов, позвоночника и нервной системы. Тогда бег действительно станет инструментом здоровья, а не причиной многомесячного восстановления», — резюмировал эксперт.

Ранее реабилитолог заявил, что колени чаще страдают не от бега, а от резкого старта и перегрузок, а научные данные не подтверждают, что любительский бег повышает риск артроза. Он предупредил, что настоящую опасность представляют амбиции, лишний вес, старые травмы и недосып, а лучший подход — грамотно снижать нагрузку и добавлять упражнения, а не бежать через боль.