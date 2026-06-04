«Взять марафон за две недели»: Россиянам объяснили, как не угробить колени во время бега

Каждую первую среду июня празднуют Международный день бега, однако многие считают, что этот спорт может приносить больше вреда, чем пользы. Как обстоят дела на самом деле и действительно ли у всех бегунов покалеченные колени, рассказал Здоровью Mail реабилитолог Павел Мегей.

«Колени чаще страдают не от самого факта бега, а от резкого старта», — подчеркнул эксперт.

По его словам, колени чаще сдаются не от самого бега, а от попыток «взять марафон за две недели». Типичная история: человек загорелся идеей, купил кроссовки — и уже через пару недель пытается бежать дистанцию, к которой его мышцы, связки и кости ещё не готовы.

При этом научные обзоры не находят доказательств, что обычный любительский бег повышает риск артроза. Более того, у бегунов-любителей он иногда ниже, чем у тех, кто целыми днями сидит. Но это не значит, что можно делать всё что угодно. Спортивные амбиции, огромные объёмы, высокий темп, лишний вес, старые травмы и хронический недосып — вот что по-настоящему опасно.

В кабинетах реабилитологов бегуны — частые гости. Самые распространённые жалобы: боль вокруг коленной чашечки, воспаление ахилла, прострелы по внешней стороне колена, боли в стопах и голенях. Почти всегда это плата за слишком быстрое наращивание километража, заброшенное восстановление и слабые ягодицы.

Современный подход к лечению уже давно не требует «лежать до полного выздоровления». Часто лучшее лекарство — грамотно снизить нагрузку и добавить специальные упражнения, а не бежать через боль и не замирать в страхе движения, заключил врач.

Если бегать вы не любите, то есть и другие варианты. К примеру, скандинавская ходьба — один из самых недооценённых видов физической активности, ведь в ней задействованы не только ноги, но и руки, плечи, спина, а нагрузка на суставы остаётся щадящей.