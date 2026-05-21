Для сердца и суставов: Россиянам предложили полезную альтернативу бегу и ходьбе

Скандинавская ходьба — один из самых недооценённых видов физической активности, в ней задействованы не только ноги, но и руки, плечи, спина, а нагрузка на суставы остаётся щадящей, рассказал физиотерапевт Павел Мегей. По его словам, в отличие от обычной ходьбы, где основное усилие идёт на мышцы ног и частично на корпус, скандинавская активно включает плечевой пояс и глубокие мышцы спины, распределяя нагрузку равномернее.

Именно поэтому такой вид аэробики часто рекомендуют тем, кому противопоказаны более интенсивные нагрузки, например, бег. Скандинавская ходьба тренирует выносливость без перегрузки сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Дополнительное участие мышц верхней половины тела усиливает метаболический ответ, что полезно при снижении веса и улучшении общей физической формы.

С кардиологической точки зрения важен и эффект «мышечного насоса»: активная работа мышц способствует венозному возврату, снижает застой крови в периферических отделах и помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стабильном состоянии повышать толерантность к нагрузкам. В ортопедии и реабилитации данный вид физкультуры уменьшает осевую нагрузку на суставы ног и позвоночник, резюмировал собеседник Здоровья Mail.

К слову, выбор вида спорта — это не просто вопрос предпочтений, а отражение внутреннего состояния и потребностей человека. Реакции на физическую нагрузку зависят от генетики, опыта, уровня стресса и психоэмоционального состояния.