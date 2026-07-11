Беги, Форрест, беги! В Сеченовке создали ментального ИИ-помощника, который не даёт бросить спорт

Студенты Сеченовского Университета и выпускники совместного кампуса Сеченовского Университета и «Школы 21» разработали проект для спортсменов-любителей. «Ника» — собеседник, который мотивирует бегунов, чтобы они не бросили занятия. Об этом пресс-служба университета рассказала Life.ru.

Авторами проекта стали третьекурсник «Материаловедения и технологии материалов» Передовой инженерной школы Сеченовского Университета Али Бнаят, студент 2 курса направления «Педиатрия» Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Серебряков и студентка 5 курса «Лечебного дела» Института клинической медицины Анастасия Карпенко.

Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнаёт о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остаётся на связи во время тренировки.

«Ника» пишет пользователю и сама, мотивируя его не откладывать занятие. В приложении также есть раздел аналитики и журнал, которые помогают систематизировать тренировки и достичь своих целей. Стартап, который авторы назвали в честь древнегреческой богини Ники, родился в совместном кампусе Сеченовского Университета и «Школы 21».

Али Бнаят уже имел опыт в программировании и аналитике данных и пришёл в кампус, чтобы подтянуть знания в машинном обучении. Он прошёл программу «Искусственный интеллект в медицине». За год интенсивной учёбы он и его сокурсники стали близкими друзьями. Идея создания сервиса «Ника» возникла после участия в Сеченовском хакатоне медицинских инноваций, где команда получила задание разработать сервис ментальной поддержки. Друг Али, Дима, предложил создать помощника для спортсменов-любителей.

«Мы делаем продукт, который решает мои собственные проблемы. Мне не нужно выдумывать потребности, я сама являюсь нашим целевым пользователем», — поделилась Анастасия Карпенко.

Полученные цифровые навыки помогли студентам тщательно изучить рынок и обучить «Нику». На зарубежном рынке есть похожие разработки, но они не доведены до работающего продукта, тогда как в России эта ниша свободна. Перед запуском команда провела CustDev-интервью с бегунами на СберПрайм Казанском Марафоне, на других забегах в России и в беговых сообществах нескольких университетов. Бета-юзеры взаимодействовали с системой несколько недель, после чего студенты проводили интервью и опросы, чтобы понять, решает ли «Ника» проблемы бегунов. Это было необходимо для определения дальнейшего вектора развития.

«Ника — это больше, чем просто трекер или приложение для тренировок. Это культура бега как терапии, заботы о своём здоровье», — отметил Дмитрий Серебряков.

Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов. Приложение планируют дорабатывать, в том числе создавая аналоги для разных платформ.

Ранее авторы масштабного исследования пришли к выводу, что мужчины значительно чаще женщин сталкиваются с так называемой «стеной» — резкой потерей скорости во второй половине марафона. Бегуны сильного пола примерно вдвое чаще резко замедлялись после преодоления первой половины дистанции. Особенно заметным разрыв оказался среди тех, кто преодолевал трассу быстрее трёх часов. В этой категории мужчины «врезались в стену» примерно в шесть раз чаще женщин.