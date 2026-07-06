SR: Мужчины вдвое чаще женщин «врезаются в стену» во время марафона

Мужчины значительно чаще женщин сталкиваются с так называемой «стеной» — резкой потерей скорости во второй половине марафона. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Аналитики изучили данные почти 874 тысяч участников Берлинского марафона за период с 1999 по 2025 год. Выяснилось, что бегуны сильного пола примерно вдвое чаще резко замедлялись после преодоления первой половины дистанции.

Особенно заметным разрыв оказался среди тех, кто преодолевал трассу быстрее трёх часов. В этой категории мужчины «врезались в стену» примерно в шесть раз чаще женщин. Таким образом, пиковый результат на старте оборачивается для них более рискованными последствиями. При этом, как подчёркивают авторы работы, данное соотношение остаётся стабильным на протяжении почти трёх десятилетий, что исключает случайность или влияние погодных условий отдельно взятого забега.

Исследователи полагают, что причины кроются как в физиологических различиях, так и в более агрессивной тактике бега. Мужчины склонны выбирать чрезмерно амбициозный темп с первых километров, что в итоге приводит к серьёзному спаду на финише. Женщины же распределяют силы более рационально, что позволяет им сохранять стабильную скорость до конца забега.

С точки зрения физиологии, учёные предполагают, что женский организм эффективнее расходует энергетические запасы. Благодаря более активному использованию жиров в качестве топлива женщинам удаётся дольше экономить гликоген, истощение которого и приводит к хорошо знакомой марафонцам «стене». Мужской метаболизм, напротив, быстрее сжигает углеводные резервы, что ускоряет наступление критической усталости при неправильно выбранном темпе.

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